A nova temporada da Champions League promete fortes emoções – mas, para o supercomputador da Opta, os gigantes espanhóis não entram entre os protagonistas. Segundo as projeções do Big Data, Real Madrid e Barcelona aparecem bem atrás dos clubes ingleses na lista de favoritos ao título de 2025/26. Liverpool e Arsenal lideram as probabilidades, deixando PSG, Bayern e os times da La Liga para trás.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O estudo da Opta, que simulou mais de 10 mil cenários da Champions League, colocou o Liverpool como principal candidato ao título, com 20,4% de chances de levantar a taça em Budapeste. O time de Arne Slot chega fortalecido após um mercado milionário de transferências e é visto como o elenco mais equilibrado da competição. Logo atrás aparece o Arsenal, semifinalista da edição passada, com 16% de probabilidade de conquistar a Europa.

continua após a publicidade

O atual campeão PSG completa o pódio, mas com apenas 12% de chances, refletindo o ceticismo do algoritmo sobre a capacidade do time de Luis Enrique repetir o feito da temporada anterior. Manchester City e Chelsea surgem como alternativas relevantes, enquanto Newcastle e outros clubes ingleses também figuram no top 10 de favoritos.

Já os gigantes espanhóis perderam espaço. O Barcelona, dono de cinco títulos da Champions League, aparece com 8,4% de chances – mesma porcentagem atribuída ao Manchester City de Pep Guardiola. O Real Madrid, maior campeão do torneio com 15 taças, amarga apenas 5,8% e figura fora das primeiras posições do ranking. Para completar o cenário desanimador, outros times espanhóis como Atlético de Madrid (0,6%), Athletic Bilbao (0,5%) e Villarreal (0,4%) têm números residuais.

continua após a publicidade

Ingleses dominando a lista

As previsões refletem a crescente distância entre Premier League e La Liga. Entre os dez clubes mais bem avaliados pelo supercomputador, cinco são ingleses. Segundo a Opta, além da força ofensiva do Liverpool e da solidez defensiva do Arsenal, os investimentos pesados dos times da Premier League pesaram para o desequilíbrio nas estatísticas.

A análise também levou em conta o calendário inicial. PSG, PSV e Bayern de Munique aparecem com os confrontos mais complicados na fase de liga, enquanto clubes como Arsenal e Tottenham são apontados como os que tem duelos mais acessíveis. O Atlético de Madrid, por exemplo, terá um dos percursos mais árduos, enfrentando Liverpool, Arsenal e Inter de Milão logo de cara.

Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)

Apesar das projeções frias do Big Data, a tradição pesa. O Real Madrid, acostumado a contrariar previsões, segue visto como um adversário temido. Na última edição, o time eliminou o Manchester City, mas caiu diante do Liverpool nas quartas de final. O Barcelona, por sua vez, tenta retomar protagonismo continental após campanhas irregulares.

Com a final marcada para 30 de maio de 2026 na Puskás Arena, em Budapeste, a Champions League terá a oportunidade de testar as previsões da Opta. Se os números se confirmarem, será mais um título para a Inglaterra. Mas se a história se repetir, o Real Madrid pode provar novamente que estatísticas não ganham jogos.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.