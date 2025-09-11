menu hamburguer
Futebol Internacional

Supercomputador Opta ‘menospreza’ Real Madrid e Barcelona; entenda

Gigantes espanhóis ficaram de fora dos cinco favoritos a ganhar a Champions League

Vinícius Júnior se frustra com chance perdida em Real Madrid 0x4 Barcelona
imagem cameraVinícius Júnior se frustra com chance perdida em Real Madrid 0x4 Barcelona (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 11/09/2025
16:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

A nova temporada da Champions League promete fortes emoções – mas, para o supercomputador da Opta, os gigantes espanhóis não entram entre os protagonistas. Segundo as projeções do Big Data, Real Madrid e Barcelona aparecem bem atrás dos clubes ingleses na lista de favoritos ao título de 2025/26. Liverpool e Arsenal lideram as probabilidades, deixando PSG, Bayern e os times da La Liga para trás.

O estudo da Opta, que simulou mais de 10 mil cenários da Champions League, colocou o Liverpool como principal candidato ao título, com 20,4% de chances de levantar a taça em Budapeste. O time de Arne Slot chega fortalecido após um mercado milionário de transferências e é visto como o elenco mais equilibrado da competição. Logo atrás aparece o Arsenal, semifinalista da edição passada, com 16% de probabilidade de conquistar a Europa.

O atual campeão PSG completa o pódio, mas com apenas 12% de chances, refletindo o ceticismo do algoritmo sobre a capacidade do time de Luis Enrique repetir o feito da temporada anterior. Manchester City e Chelsea surgem como alternativas relevantes, enquanto Newcastle e outros clubes ingleses também figuram no top 10 de favoritos.

Já os gigantes espanhóis perderam espaço. O Barcelona, dono de cinco títulos da Champions League, aparece com 8,4% de chances – mesma porcentagem atribuída ao Manchester City de Pep Guardiola. O Real Madrid, maior campeão do torneio com 15 taças, amarga apenas 5,8% e figura fora das primeiras posições do ranking. Para completar o cenário desanimador, outros times espanhóis como Atlético de Madrid (0,6%), Athletic Bilbao (0,5%) e Villarreal (0,4%) têm números residuais.

Ingleses dominando a lista

As previsões refletem a crescente distância entre Premier League e La Liga. Entre os dez clubes mais bem avaliados pelo supercomputador, cinco são ingleses. Segundo a Opta, além da força ofensiva do Liverpool e da solidez defensiva do Arsenal, os investimentos pesados dos times da Premier League pesaram para o desequilíbrio nas estatísticas.

A análise também levou em conta o calendário inicial. PSG, PSV e Bayern de Munique aparecem com os confrontos mais complicados na fase de liga, enquanto clubes como Arsenal e Tottenham são apontados como os que tem duelos mais acessíveis. O Atlético de Madrid, por exemplo, terá um dos percursos mais árduos, enfrentando Liverpool, Arsenal e Inter de Milão logo de cara.

Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa
Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)

Apesar das projeções frias do Big Data, a tradição pesa. O Real Madrid, acostumado a contrariar previsões, segue visto como um adversário temido. Na última edição, o time eliminou o Manchester City, mas caiu diante do Liverpool nas quartas de final. O Barcelona, por sua vez, tenta retomar protagonismo continental após campanhas irregulares.

Com a final marcada para 30 de maio de 2026 na Puskás Arena, em Budapeste, a Champions League terá a oportunidade de testar as previsões da Opta. Se os números se confirmarem, será mais um título para a Inglaterra. Mas se a história se repetir, o Real Madrid pode provar novamente que estatísticas não ganham jogos.

