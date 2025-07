Aaron Ramsey, ex-jogador do Arsenal, escolheu um destino inusitado como próximo passo de sua carreira. Aos 34 anos, o central foi oficializado, na quinta-feira (3), como novo reforço do Pumas UNAM, do México.

continua após a publicidade

➡️ Ex-alvo do Santos reforçará gigante europeu na próxima temporada

➡️ Thomas Partey, jogador ex-Arsenal e Atlético de Madrid, é alvo de acusação de estupro

A chegada do galês já havia sido adiantada pela embaixadora mexicana no Reino Unido, Josefa González, três dias antes do anúncio por parte da diretoria do clube. O reforço é parte da tentativa de fortalecimento do elenco dos Felinos para a disputa do Apertura de 2025, que terá início em uma semana.

continua após a publicidade

- Estou muito animado com o desafio com o Pumas. Sinto que estou em um momento muito positivo na minha carreira - afirmou o atleta, em coletiva de imprensa.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

📆 Quando Ramsey, ex-Arsenal, inicia trajetória no México?

A estreia oficial de Ramsey pelo Pumas deve acontecer na rodada inicial do torneio nacional. A equipe visita o Santos Laguna no dia 12 de julho, às 22h (de Brasília), no Estádio Corona, em Torreón (MEX). Antes, o time faz um amistoso com o Leganés (ESP), no domingo (6).

Aaron, revelado pelas categorias de base do Cardiff City, do País de Gales, viveu seu melhor momento com a camisa do Arsenal, clube que defendeu por dez temporadas. Foram 369 jogos com a camisa dos Gunners, número que o configura como o 21º atleta com mais partidas pelo clube.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.