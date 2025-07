Escalação do Palmeiras: Abel indica formação para encarar o Chelsea

FILADÉLFIA (EUA) - O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, terá que promover mudanças na escalação para o duelo contra o Chelsea, nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Gustavo Gómez e Piquerez, suspensos, são desfalques confirmados, assim como o zagueiro Murilo, que sofreu uma lesão muscular na coxa.

A tendência é que a dupla de zaga seja formada por Bruno Fuchs e Micael, com Vanderlan, Cria da Academia, assumindo a lateral esquerda. As mudanças foram sinalizadas por Abel durante a entrevista coletiva na véspera do confronto com os ingleses.

- Para o próprio Fuchs, para o Michael, poderem mostrar liderança (...) É uma oportunidade para nós, como equipe, nos assumirmos, nos mostrarmos, porque a vida é feita mesmo disso, de oportunidades. Na ausência de um, outro se levanta, e outros se têm que impor, se mostrar, liderar - afirmou Abel Ferreira.

Ao comentar um possível embate entre Vanderlan e Pedro Neto, destaque do Chelsea no torneio, Abel foi sincero ao reconhecer os desafios que o lateral terá pela frente, mas demonstrou confiança no jovem, titular em diversas oportunidades da equipe neste ano.

- Um mais técnico que é o (Pedro) Neto, outro mais defensivo, que é o caso do Vanderlan. Ele tem amanhã um belo desafio, uma oportunidade para mostrar toda a qualidade. Que tenha confiança nele como eu e como os colegas - completou.

Caso derrote o Chelsea na noite desta sexta-feira, o Verdão terá como adversário nas semifinais o vencedor do duelo entre Fluminense e Al Hilal.

Vanderlan é opção (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Caso opte por manter o sistema tático habitual, Abel Ferreira deve recorrer aos reservas imediatos para o duelo contra o Chelsea. Além de Fuchs e Micael, a comissão técnica conta com outras opções para a defesa: o jovem Benedetti, formado na base do clube, e Naves, que vive uma relação conturbada com o Palmeiras após ter encaminhado sua saída da Academia de Futebol no início do ano.

Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Allan, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

As equipes se enfrentam a partir das 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.