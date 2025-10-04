menu hamburguer
Mundial Sub-20: Espanha e Brasil, veja quem possui elenco mais valioso

Valores entre os elencos se aproximam

Dia 04/10/2025
Ramon Menezes comanda a Seleção Brasileira Sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O Brasil irá enfrentar a Espanha pela última rodada da Copa do Mundo Sub-20 de seleções, às 17h do horário de Brasília deste sábado. A Seleção Brasileira, no entanto, não depende só de si para se classificar. Confira com o Lance! quais são os jogadores mais valiosos das equipes e qual plantel vale mais.

A Espanha é a segunda seleção mais valiosa da competição, logo depois, vem o Brasil na terceira colocação. Mesmo assim, os times fora os dois piores do grupo, ambos com 1 ponto.

A seleção espanhola tem um valor de mercado de 56,50 milhões de euros (R$ 351 milhões), já a seleção brasileira possui um plantel avaliado em 40,10 milhões de euros (R$ 250,5 milhões).

João Cruz finaliza em treino da Seleção Brasileira Sub-20, em Assunção
João Cruz finaliza em treino da Seleção Brasileira Sub-20, em Assunção (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

Confira os 10 atletas mais valiosos da Espanha:

  1. Jan Virgili – RCD Mallorca – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
  2. Pablo García – Real Betis Balompié – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
  3. Rodrigo Mendoza – Elche CF – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões)
  4. Joel Roca – Girona FC – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
  5. Adrián Liso – Getafe CF – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
  6. David Mella – RC Deportivo de Corunha – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
  7. Pau Navarro – FC Villarreal – 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões)
  8. Thiago Pitarch – Real Madrid Castilla – 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões)
  9. Iker Bravo – Udinese Calcio – 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões)
  10. Diego Aguado – Real Madrid Castilla – 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões)

Confira os 10 atletas mais valiosos do Brasil:

  1. Pedro – Zenit São Petersburgo – 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões)
  2. Deivid Washington – Chelsea FC U21 – 7 milhões de euros (R$ 44,1 milhões)
  3. Luighi – SE Palmeiras – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
  4. Wesley – Al-Nassr FC – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
  5. Gustavo Prado – SC Internacional – 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões)
  6. Leandrinho – CR Vasco da Gama – 1,80 milhão de euros (R$ 11,3 milhões)
  7. Igor Serrote – Al-Jazira Club – 1,50 milhão de euros (R$ 9,45 milhões)
  8. Iago Teodoro – CR Flamengo U20 – 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões)
  9. Pedro Cobra – Atlético Mineiro U20 – 600 mil euros (R$ 3,78 milhões)
  10. João Victor – CR Flamengo U20 – 800 mil euros (R$ 5,04 milhões)

