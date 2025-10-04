Mundial Sub-20: Espanha e Brasil, veja quem possui elenco mais valioso
Valores entre os elencos se aproximam
O Brasil irá enfrentar a Espanha pela última rodada da Copa do Mundo Sub-20 de seleções, às 17h do horário de Brasília deste sábado. A Seleção Brasileira, no entanto, não depende só de si para se classificar. Confira com o Lance! quais são os jogadores mais valiosos das equipes e qual plantel vale mais.
A Espanha é a segunda seleção mais valiosa da competição, logo depois, vem o Brasil na terceira colocação. Mesmo assim, os times fora os dois piores do grupo, ambos com 1 ponto.
A seleção espanhola tem um valor de mercado de 56,50 milhões de euros (R$ 351 milhões), já a seleção brasileira possui um plantel avaliado em 40,10 milhões de euros (R$ 250,5 milhões).
Confira os 10 atletas mais valiosos da Espanha:
- Jan Virgili – RCD Mallorca – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
- Pablo García – Real Betis Balompié – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
- Rodrigo Mendoza – Elche CF – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões)
- Joel Roca – Girona FC – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
- Adrián Liso – Getafe CF – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
- David Mella – RC Deportivo de Corunha – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
- Pau Navarro – FC Villarreal – 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões)
- Thiago Pitarch – Real Madrid Castilla – 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões)
- Iker Bravo – Udinese Calcio – 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões)
- Diego Aguado – Real Madrid Castilla – 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões)
Confira os 10 atletas mais valiosos do Brasil:
- Pedro – Zenit São Petersburgo – 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões)
- Deivid Washington – Chelsea FC U21 – 7 milhões de euros (R$ 44,1 milhões)
- Luighi – SE Palmeiras – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
- Wesley – Al-Nassr FC – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
- Gustavo Prado – SC Internacional – 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões)
- Leandrinho – CR Vasco da Gama – 1,80 milhão de euros (R$ 11,3 milhões)
- Igor Serrote – Al-Jazira Club – 1,50 milhão de euros (R$ 9,45 milhões)
- Iago Teodoro – CR Flamengo U20 – 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões)
- Pedro Cobra – Atlético Mineiro U20 – 600 mil euros (R$ 3,78 milhões)
- João Victor – CR Flamengo U20 – 800 mil euros (R$ 5,04 milhões)
