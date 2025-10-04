O Brasil irá enfrentar a Espanha pela última rodada da Copa do Mundo Sub-20 de seleções, às 17h do horário de Brasília deste sábado. A Seleção Brasileira, no entanto, não depende só de si para se classificar. Confira com o Lance! quais são os jogadores mais valiosos das equipes e qual plantel vale mais.

A Espanha é a segunda seleção mais valiosa da competição, logo depois, vem o Brasil na terceira colocação. Mesmo assim, os times fora os dois piores do grupo, ambos com 1 ponto.

A seleção espanhola tem um valor de mercado de 56,50 milhões de euros (R$ 351 milhões), já a seleção brasileira possui um plantel avaliado em 40,10 milhões de euros (R$ 250,5 milhões).

João Cruz finaliza em treino da Seleção Brasileira Sub-20, em Assunção (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

Confira os 10 atletas mais valiosos da Espanha:

Jan Virgili – RCD Mallorca – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) Pablo García – Real Betis Balompié – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) Rodrigo Mendoza – Elche CF – 9 milhões de euros (R$ 56,7 milhões) Joel Roca – Girona FC – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) Adrián Liso – Getafe CF – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões) David Mella – RC Deportivo de Corunha – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões) Pau Navarro – FC Villarreal – 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões) Thiago Pitarch – Real Madrid Castilla – 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões) Iker Bravo – Udinese Calcio – 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões) Diego Aguado – Real Madrid Castilla – 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões)

Confira os 10 atletas mais valiosos do Brasil: