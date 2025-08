Clube inglês vive crise e pode não estrear na temporada

Tradicional clube inglês, o Sheffield Wednesday enfrenta uma grave crise, que tem refletido em campo e no próprio elenco. Devido aos salários atrasados nos últimos três meses, o segundo clube mais antigo da Inglaterra corre o risco de não fazer sua estreia na segunda divisão da Premier League, além de perder importantes jogadores para a temporada.

O início do campeonato está previsto para começar em 10 de agosto, mas o clube tem um elenco principal de apenas 14 jogadores, com mais nomes prestes a sair, o que pode dificultar a estreia.

Inclusive, o amistoso planejado neste fim de semana contra o Burnley, pela pré-temporada, precisou ser cancelado após jogadores se recusarem a entrar em campo pela situação que enfrentam. O Sheffield já perdeu o treinador Danny Rohl e alguns dos seus principais jogadores, como Josh Windass e Michael Smith, pela crise que enfrenta.

De acordo com a "BBC", os jogadores foram informados de que terão que pagar pelos seus próprios quartos de hotel se desejarem passar a noite antes dos próximos jogos fora de casa. Além do elenco, funcionários têm tido dificuldades em pagar as suas contas devido ao atraso no pagamento dos salários.

Entenda a crise do Sheffield Wednesday

Desde março, o elenco passou a receber o salário com atraso. A situação se repetiu em maio, junho e também em julho, quando os jogadores foram avisados que não haveria o pagamento na data prevista. Em entrevista à "BBC", um dos atletas disse que o grupo foi "deixado no escuro" pelo clube e não sabe o futuro reservado a eles.

Há uma cláusula no contrato que permite que jogadores que receberem pagamentos atrasados em dois meses consecutivos têm o direito de entregar o aviso prévio, encerrando o vínculo imediatamente e ficando livre no mercado. Lembrando que o mercado da bola internacional ainda está aberto. Segundo a "BBC", o lateral Max Lowe exerceu essa opção e pode estimular outros do elenco.

O clube e Chansiri foram acusados pela EFL por violarem suas regras no início de junho devido ao não pagamento de salários. No entanto, ainda não foram julgados pois as acusações estão sendo analisadas.

O site do clube lista atualmente 16 jogadores experientes, mas um deles é Lowe e outro é o ex-capitão Barry Bannan, cujo contrato expirou no início de julho e deve finalizar uma transferência para outro lugar em breve.

Além da situação financeira com os funcionários e elenco, o Sheffield também não pode realizar contratações nas próximas três janelas de transferência devido a um embargo imposto por pagamentos atrasados de taxas para outros clubes. Outra preocupação é a diretoria precisou fechar a arquibancada norte do estádio Hillsborough por questões de segurança.

Elenco do Sheffield Wednesday para a temporada (Foto: Reprodução/Sheffield Wednesday)

