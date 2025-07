Estrela da Premier League renova contrato e frustra o Tottenham

Estrela da Premier League e um dos principais alvos do Tottenham para o mercado de verão europeu, o meia Morgan Gibbs-White renovou seu contrato com o Nottingham Forest até 2028. O clube inglês oficializou a extensão do vínculo do jogador no último domingo (27), intitulando a negociação como recorde na história do Forest.

Gibbs-White tinha o futuro incerto, principalmente com o interesse do Tottenham surgindo neste mercado de transferências. Inclusive, os Spurs chegaram a apresentar uma proposta oficial alcançando os 65 milhões de euros (R$ 421,5 milhões na cotação atual). A abordagem, no entanto, causou polêmica dentro do Nottingham Forest, que acusou os londrinos de agirem "de forma imprópria" ao tentarem a contratação do meia inglês.

Apesar do interesse do Tottenham, o jogador de 25 anos acabou por assinar o contrato que o Forest chama de um “acordo recorde para o clube”, desfazendo definitivamente as dúvidas sobre o futuro de Gibbs-White.

Morgan Gibbs-White em ação pela Inglaterra (Foto: Reprodução/Instagram)

Trajetória e importância no Forest

Morgan Gibbs-White reforçou o Nottingham Forest em 2022, contratado junto ao Wolverhampton por 29,5 milhões de euros (R$ 191,3 milhões). Em seu primeiro ano no clube, já em contexto de Premier League, o meia contribuiu para 13 gols em 37 rodadas da liga nacional. A segunda temporada foi ainda mais expressiva, com seis bolas nas redes e dez assistências. Na última, Gibbs-White foi autor de sete tentos e oito passes para gols.

Em três anos de Forest, o meia não entrou em campo em apenas seis rodadas de Premier League, com um total de 108 partidas, com 18 gols marcados e 26 assistências concedidas, o que resulta em uma média de 0,40 participação direta para gol por jogo.

