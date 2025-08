Ex-Flamengo, o experiente goleiro Paulo Victor, de 38 anos, é o novo reforço do Alanyaspor para a temporada 2025/26. O brasileiro foi anunciado oficialmente pelo clube turco no último sábado (26) e assinou contrato por uma temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano. Na última época, o arqueiro defendeu o Al Rayyan, do Catar, atuando exclusivamente na Champions League Asiática, com 10 jogos disputados e média de 4,4 defesas por partida.

Paulo Victor destacou a alegria de retornar ao futebol turco. “Estou muito feliz por vestir a camisa do Alanyaspor. Já tive uma experiência na Turquia anos atrás e sei da força e da paixão do torcedor. Venho motivado, com vontade de ajudar dentro e fora de campo, e espero corresponder à confiança que o clube depositou em mim”, declarou o goleiro que havia jogado pelo Gaziantepspor em 2017.

Carreira de Paulo Victor

Com passagens vitoriosas por Flamengo e Grêmio no Brasil, Paulo Victor soma experiências importantes no futebol internacional. Além de ter defendido o Gaziantepspor, em 2017, o goleiro teve destaque no Al Ettifaq, da Arábia Saudita, antes de chegar ao futebol do Catar. A chegada ao Alanyaspor representa mais um capítulo em sua trajetória sólida, marcada por segurança sob as traves.

