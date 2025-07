Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como foi a movimentação desta quinta-feira (31) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Donnarumma 👀 Manchester United 🔴🟡

Enquanto o PSG se prepara para tomar uma decisão sobre o futuro de Gianluigi Donnarumma, o Manchester United já sinalizou seu interesse em contratar o goleiro italiano, de acordo com informações do "Footmercato". O jogador tem vínculo até junho de 2026 e vê a chegada de Lucas Chevalier como concorrente na posição.

Donnarumma chora em campo após provocar grave lesão em Musiala em PSG x Bayern, no Mundial (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Kauê 👕 Porto 🔵⚪

O Porto anunciou nesta quarta-feira (30) a contratação do volante Kauê, campeão brasileiro e da Libertadores, formado na base do Botafogo. O jogador assinou contrato com o Dragão até 2030 e, inicialmente, reforçará a equipe B do clube português. ➡️ Saiba mais!

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

