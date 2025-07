Dirigente critica comportamento de Douglas Luiz na Juventus

Dirigente da Juventus, Damien Comolli criticou o comportamento de Douglas Luiz, que não apareceu no dia marcado da reapresentação do elenco. Em entrevista à imprensa italiana, o gerente geral afirmou que o brasileiro se desculpou e foi reintegrado.

- A Juventus merece respeito. Ninguém está acima da instituição e ninguém é maior do que o clube. Foi o que falei aos jogadores quando Douglas (Luiz) não retornou. Eu disse que ninguém poderia desrespeitar o clube. Douglas cometeu um erro, reconheceu e pediu desculpas aos companheiros e ao treinador.

Ainda assim, a Juventus busca um novo destino para Douglas Luiz na janela de transferências após uma temporada decepcionante. O volante foi contratado na última temporada e tem contrato com a Velha Senhora até junho de 2029.

Nos próximos dias, a Juventus tem dois amistosos antes da estreia no Campeonato Italiano, e a presença de Douglas Luiz é uma incógnita. O atleta não está nos planos do técnico Igor Tudor ou do clube visando o que se aproxima.

Passagem de Douglas Luiz pela Juventus

Contratado pela Juventus após boas temporadas no Aston Villa, Douglas Luiz não conseguiu corresponder as expectativas na Itália. O atleta participou apenas de 27 partidas, sendo apenas seis como titular.

No Mundial de Clubes, o brasileiro disputou apenas 45 minutos na estreia da Velha Senhora na competição diante do Al Ain. O volante havia saído do banco de reservas.

