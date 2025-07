Federação Inglesa bate o martelo sobre o caso Paquetá; saiba detalhes

O West Ham divulgou um comunicado oficial com o resultado da investigação sobre o caso Lucas Paquetá na manhã desta quinta-feira (31). O brasileiro foi acusado de manipulação de apostas esportivas por forçar cartões amarelos entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

De acordo com a nota publicada pelo clube inglês, Lucas Paquetá foi inocentado das acusações de manipulação das acusações de má conduta feitas contra ele pela Associação de Futebol (FA) por supostas violações da regra E5 da FA. Desta forma, ele está livre para atuar pelo West Ham.

No entanto, embora tenha sido absolvido da má conduta em relação a apostas, brasileiro foi considerado culpado em outra acusação feita pela FA de não cumprir "suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações à investigação", referente a Regra F3. A Comissão Regulamentadora divulgará a pena de Paquetá em breve. A decisão também foi publicada no site oficial da Federação Inglesa.

A investigação aconteceu após a Federação Inglesa identificar um padrão de apostas suspeito, quando cerca de 60 entradas foram feitas a pessoas ligadas ao jogador no Rio de Janeiro, com predominância na Ilha de Paquetá. No entanto, o tribunal não encontrou provas suficientes para punir o jogador e o absolveu da acusação.

Veja a nota da FA sobre caso Paquetá

Uma Comissão Reguladora independente concluiu que as acusações de má conduta contra Lucas Paquetá, do West Ham United, por supostas violações da Regra E5 da FA não foram comprovadas.

Lucas Paquetá foi acusado de quatro supostas violações da Regra E5.1 da FA em relação à sua conduta durante as partidas do clube na Premier League contra Leicester City em 12 de novembro de 2022; Aston Villa em 12 de março de 2023; Leeds United em 21 de maio de 2023; e AFC Bournemouth em 12 de agosto de 2023.

Foi alegado que Lucas Paquetá tentou influenciar diretamente o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas, ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas.

Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, e a Comissão Reguladora considerou que elas não foram comprovadas após uma audiência.

A Comissão Reguladora considerou que as acusações de má conduta contra o jogador por supostas violações da Regra F3 da FA foram comprovadas.

Lucas Paquetá foi acusado de duas violações da Regra F3 da FA em relação a supostas falhas no cumprimento de suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações à investigação da FA.

Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, mas a Comissão Reguladora as considerou comprovadas após a audiência. A Comissão Reguladora decidirá sobre a sanção apropriada para essas violações o mais breve possível.

A FA aguarda as razões por escrito da Comissão Reguladora em relação às suas decisões sobre as acusações e não se pronunciará até então.

Veja o pronunciamento oficial do West Ham

— Estamos satisfeitos que Lucas tenha sido inocentado. Ele alegou sua inocência desde o início e, como clube, o apoiamos firmemente durante todo o processo. Apesar da incrível pressão sobre ele, Lucas tem se destacado semana após semana pelo clube, sempre dando tudo de si. Tem sido um momento difícil para Lucas e sua família, mas ele se manteve absolutamente profissional durante todo o processo e agora está ansioso para encerrar este episódio, assim como todos no West Ham United — disse Karren Brady, vice-presidente do West Ham.

🟨 Os cartões de Paquetá que geraram a denúncia foram nos jogos da Premier League:

West Ham 0 x 2 Leicester, 12/11/2022: aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Soumaré e depois faz falta dura em Praet.

aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Soumaré e depois faz falta dura em Praet. West Ham 1 x 1 Aston Villa, 12/03/2023: aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central.

aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central. West Ham 3 x 1 Leeds United, 21/05/2023: aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Summerville.

aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Summerville. Bournemouth 1 x 1 West Ham, 12/08/2023: aos 49 do segundo tempo, Lucas Paquetá sobe para disputa no alto e leva o cotovelo no rosto do adversário.

Os cartões amarelos analisados pela FA aconteceram depois da chegada ao West Ham. Paquetá chegou ao clube na temporada 2022/23 vindo do Lyon, da França. Veja o desempenho do brasileiro pelo clube londrino:

120 jogos (105 titular) 18 gols 14 assistências 280 minutos para participar de gol 26 grandes chances criadas (0.2 por jogo) 1.2 passes decisivos por jogo 1.4 finalizações por jogo (0.4 no gol) 54% de eficiência nos dribles 78% de acerto no passe 2.2 desarmes por jogo 5.1 bolas recuperadas por jogo 48% de eficiência nos duelos 1.7 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.01

Saiba mais sobre o caso Paquetá e a ilha carioca

Uma ilha na Baía de Guanabara, com cerca de quatro mil residentes fixos, tornou-se um dos lugares mais conhecidos devido ao futebol. Paquetá, lugar onde foi criado o craque, virou centro das atenções em meio ao processo que pode afastar o jogador das atividades por envolvimento em manipulação de apostas esportivas. Saiba mais ⬇️

