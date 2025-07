Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como foi o domingo (13) de negociações do principal palco do mercado da bola.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Veja como foi o domingo (13) de mercado da bola internacional

Christian Mosquera ✅ Arsenal 🔴⚪

Christian Mosquera está a caminho do Arsenal! Segundo Fabrizio Romano, já existe um acordo verbal para a transferência do zagueiro para o clube inglês, com os passos formais a serem seguidos em breve.

continua após a publicidade

A negociação envolve uma taxa de 15 milhões de euros mais bônus. Mosquera assinará um contrato de longo prazo, reforçando sua preferência exclusiva pelo Arsenal. Os exames médicos estão previstos para o final desta semana, caso tudo corra conforme o planejado.

Victor Osimhen 🚫 Galatasaray 🔴🟠

O Napoli recusou mais uma proposta do Galatasaray por Victor Osimhen, segundo a "Sky Sports Italy". O clube turco ofereceu mais de 70 milhões de euros, a serem pagos em cinco parcelas.

continua após a publicidade

No entanto, o Napoli mantém sua exigência de um valor próximo 75 milhões de euros, com pagamento em apenas duas parcelas. O diretor esportivo do Napoli, Giovanni Manna, reuniu-se com uma delegação do Galatasaray em Milão na sexta-feira para tentar avançar no negócio, mas a situação segue estagnada.

Mercado da Bola: após empréstimo de uma temporada, o Galatasaray busca ter Victor Osimhen em definitivo (Foto: Ozan KOSE / AFP)

Jhon Arias 🤝 Wolverhampton 🟠

Um dos melhores jogadores do Mundial de Clubes, o meia Jhon Arias está prestes a deixar o Fluminense para seguir o sonho do futebol europeu. Segundo o jornalista John Percy, o colombiano tem transferência encaminhada com o Wolverhampton, da Premier League. O valor do negócio gira em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões). ➡️ Saiba mais sobre a notícia

Roony Bardghji 🤝 Barcelona 🔵🔴

O Barcelona anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada 2025/26. Trata-se de Roony Bardghji, de 19 anos, ex-ponta do Copenhague, da Dinamarca. Para contar com o jovem, o clube catalão teve que pagar uma pequena taxa de transferência de cerca de dois milhões de euros, já que o jogador tinha contrato até dezembro. O novo vínculo clube catalão vai até junho de 2029.

Luka Modrić 🤝 Milan 🔴⚫

Lenda do futebol mundial, Luka Modrić agora é oficialmente jogador do Milan. O clube italiano divulgou em suas redes sociais um vídeo onde o ex-Real Madrid, já presente em Milão, envia uma mensagem especial para a torcida.

Luka Modrić, do Real Madrid, no Mundial de Clubes (Foto: Angela Weiss/AFP)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.