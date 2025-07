PSG ainda pode ser campeão mundial em 2025; entenda

A impecável temporada do PSG em 2024/25 terminou com um banho de água fria do gelado Cole Palmer. A estratégia de Luis Enrique sucumbiu ao plano tático de Enzo Maresca e os franceses foram superados por 3 a 0 na final do Mundial de Clubes. No entanto, o sonho de conquistar o mundo ainda pode ser atingido neste ano, em virtude de uma competição que ocorrerá no fim de 2025: a Copa Intercontinental.

A cada quadriênio, serão dois campeonatos mundiais disputados no mesmo ano. Assim, 2025 será a primeira oportunidade, com a participação do PSG garantida, por conta do título da Champions League na última temporada. Com a mudança no regulamento do Intercontinental desde a edição passada, os clubes europeus só disputam a finalíssima.

A partida inaugural do torneio será realizada no Egito e colocará frente a frente o Pyramids, vencedor da Champions da África, e o Auckland City, campeão da Oceania. Quem vencer esse confronto enfrentará o Al-Ahli, da Arábia Saudita, atual campeão rei da Ásia. Pelo outro lado da chave, o Cruz Azul, do México, dominante na competição continental na América do Norte, enfrentará o vencedor da Libertadores de 2025. O PSG espera o ganhador do último duelo para batalhar pelo troféu mundial. Veja o chaveamento abaixo:

🏆 Chaveamento da Copa Intercontinental 2025

Primeira Fase

Pyramids (Egito) x Auckland City (Nova Zelândia)

Segunda Fase — 10/12/2025 (Playoff África, Ásia e Pacífico x Derby das Américas)

Al-Ahli (Arábia Saudita) x Vencedor de Pyramids x Auckland City

Cruz Azul (México) x Campeão da Libertadores de 2025

Terceira Fase — Copa Challenger – 13/12/2025

Vencedor do Playoff África, Ásia e Pacífico x Vencedor do Derby das Américas

Final — 17/12/2025

PSG x Vencedor da Copa Challenger

