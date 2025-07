O legado deixado por Toni Kroos no Real Madrid parece já ter um substituto ideal. O ex-jogador alemão, que se aposentou em 2024 após o título da Champions League, apontou o turco Arda Güler como o nome a dar sequência à herança que deixou em Valdebebas.

Güler, anunciado em 2023, havia ganhado poucas chances com Carlo Ancelotti, mas passou a ser titular com a chegada de Xabi Alonso no Mundial de Clubes. Segundo Kroos, o meia de 20 anos está pronto para ser considerado um dos principais atletas do elenco.

- Ele tem um talento raro para encontrar espaços entre as linhas. Ao ter um jogador assim, é possível aceitar que ele perca um duelo ou outro. O importante é que ele compreenda o papel coletivo dentro do time. Ele já tinha muita qualidade com a bola no pé no ano passado. Agora, fisicamente, deu um passo adiante. Está pronto para mais - afirmou Toni, em seu podcast “Einfach mal Luppen”.

Questionado sobre o começo de trajetória de Xabi Alonso no comando, o eterno camisa 8 pregou paciência com o processo. O técnico basco iniciou sua trajetória justamente no Mundial, e caiu na semifinal diante do PSG, em goleada por 4 a 0 nos Estados Unidos.

- O mais importante ao construir um time é ter um sistema definido. Depois, basta encaixar os jogadores certos dentro desse modelo. Confio muito no Xabi. Ele tem uma visão clara do que quer e sabe transmitir suas ideias. Se o time souber se defender bem, atacará ainda melhor - analisou Toni.

Arda Güler com Xabi Alonso na reapresentação ao Real Madrid para o Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)

⬆️⬇️ Güler ascende, Rodrygo cai no Real Madrid

No Mundial, Arda entrou no intervalo da estreia, diante do Al-Hilal, e depois, não saiu mais do time titular. Ao todo, contribuiu com um gol e duas assistências, e foi aclamado pelas atuações, tomando o lugar de Rodrygo no time titular.

O brasileiro, inclusive, está em vias de uma saída. Insatisfeito com a reserva, já analisa propostas do exterior da Espanha, e pode se transferir para outros gigantes da Europa. Segundo a imprensa local, Arsenal e Liverpool são os principais interessados na contratação.

