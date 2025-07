Chelsea campeão do Mundial: veja os melhores momentos da final

O Chelsea é o primeiro campeão do Mundial de Clubes. A equipe inglesa comandada por Enzo Maresca venceu o PSG por 3 a 0, com gols marcados por Cole Palmer (2x) e João Pedro. O brasileiro, inclusive, foi contratado no mata-mata e se destacou nas partidas disputadas. Veja abaixo os melhores momentos!

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja os melhores momentos de Chelsea x PSG

O primeiro tempo foi marcado por muita intensidade por parte do Chelsea, que marcou os dois gols em menos de 10 minutos de diferença. O responsável foi Cole Palmer, que também deu assistência a João Pedro, que ampliou o placar antes mesmo do intervalo.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o PSG retomou a partida com outra intensidade e quase descontou o marcador. No início, Hakimi fez grande jogada pela direita, fez cruzamento rasteiro com desvio na zaga e Dembélé finalizou de primeira para grande defesa de Robert Sánchez.

Delap ganhou dividida com Beraldo, infiltrou na área, ficou cara a cara com Donnarumma, mas desperdiçou grande oportunidade de fazer o quarto gol do Chelsea após bela defesa do goleiro do PSG. Na reta final, os franceses ficaram com um jogador a menos após a expulsão de João Neves por conta de um puxão no cabelo de Cucurella.

continua após a publicidade

➡️Redação do Lance! elege craque e seleção do Mundial de Clubes

Luis Enrique agride João Pedro após apito final

Durante a comemoração dos jogadores do Chelsea devido ao título, o técnico do PSG, Luis Enrique, e o goleiro Donnarumma discutiram com os brasileiros João Pedro e Andrey Santos. O comandante espanhol l deu um tapa na cara do ex-Fluminense, que caiu no chão após a agressão do treinador adversário.

Após a agressão, Luis Enrique e Donnarumma se afastaram da confusão, enquanto Enzo Maresca fez questão de entrar em campo para conter os jogadores do Chelsea. A arbitragem não interferiu durante a briga entre os clubes. Veja o vídeo!