Lamine Yamal, craque do Barcelona, segue envolvido em uma polêmica. O astro havia sido denunciado por discriminação após contratar pessoas com nanismo para sua festa de 18 anos, em formalização realizada por parte da Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE).

continua após a publicidade

➡️ Barcelona anuncia contratação de possível ‘substituto de Yamal’

➡️ Jogador do Real Madrid se declara para rival e deixa futuro em aberto

Nesta segunda-feira (14), o jornal espanhol "As" informou que o Ministério dos Direitos Sociais da Espanha acatou a solicitação do órgão. O caso agora será encaminhado ao Governo, à Defensoria do Povo e ao Gabinete de Combate aos Crimes de Ódio, com a justificativa de uma possível violação da Lei de Deficiência.

Segundo Jesús Martín, diretor-geral de deficiência, Yamal teria violado a legislação que proíbe atividades que envolvam pessoas com nanismo como entretenimento. Multas não são previstas pela lei, mas caso a infração seja considerada grave, o astro catalão pode ser sancionado em mais de R$ 6 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— A ADEE condena e denuncia publicamente a contratação de pessoas com nanismo como parte do entretenimento da recente festa de 18 anos de Lamine Yamal. A Associação anuncia que tomará ações legais e sociais para salvaguardar a dignidade destas pessoas, considerando que estes fatos ferem a legislação e também os valores éticos fundamentais de uma sociedade que pretende ser igualitária e respeitosa — diz a entidade em nota oficial.

continua após a publicidade

A maioridade alcançada por Lamine aconteceu no domingo (13), mas as celebrações se iniciaram um dia antes, em um iate de luxo com a presença de personalidades do mundo. Lewis Hamilton, Nicki Nicole, Lola Índigo e Quevedo foram algumas das celebridades que apareceram na festa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.