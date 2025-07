AO VIVO: Acompanhe o domingo (13) do mercado da bola internacional

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como foi o domingo (13) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Nico Paz ❌ Real Madrid👑⚪

O Real Madrid informou ao Como FC, da Itália, que não ativará a cláusula de recompra do meia Nico Paz, formado nas categorias de base do clube espanhol. O valor estava fixado em 8 milhões de euros.

O Como planeja manter o jogador e, por isso, caso o Real Madrid manifeste interesse em repatriá-lo na próxima temporada, a nova cláusula será de 9 milhões de euros.

Roberto Firmino ➡️ Al Sadd ⚪

Roberto Firmino, ídolo do Liverpool e alvo de clubes brasileiros, acertou sua transferência ao Al Sadd, clube catari. O jogador deixa o Al Ahli após perder espaço, mesmo sendo um dos protagonistas do título da Champions League Asiática. A informação foi dada pelo jornalista Fabrizio Romano.

Aubameyang 🔙 Marseille 🔵

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, há negociações entre Olympique de Marseille e Pierre-Emerick Aubameyang para um retorno do jogador ao clube. Os contatos iniciais já foram feitos, e a equipe francesa estaria finalizando os termos para um contrato de dois anos com o veterano. O Al Qadsiah, clube do jogador gabonês, sinalizou positivamente para a negociação.

Manchester United monitora John, do Botafogo ⭐🔥

O Manchester United pode ser forçado a ir ao mercado em busca de um novo goleiro após a lesão de André Onana. O camaronês sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda durante o segundo dia de treinos da pré-temporada e ficará fora de ação por quatro a seis semanas. John, do Botafogo, é um dos possíveis alvos, segundo o "Daily Mail" e o "The Athletic".

Com a ausência de Onana, o técnico Ruben Amorim avalia opções no elenco - como Altay Bayindir e Tom Heaton -, mas o clube já começa a estudar alternativas no mercado. Um dos nomes em pauta é o de John, titular do Botafogo desde 2024 e destaque entre os goleiros brasileiros na temporada.

John em ação pelo Botafogo no Mundial de Clubes (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Nayef Aguerd 💭 Roma 🐺🟠

Segundo o jornalista Gianluca di Marzio, o zagueiro marroquino, Nayef Aguerd, está na mira da Roma. O jogador pertence ao West Ham, da Inglaterra, e a equipe italiana já iniciou os primeiros contatos com o clube. O jogador estava emprestado à Real Sociedad na temporada passada, e por ter uma vasta experiência no futebol europeu, seria um dos perfis visados para o encaixe no esquema de Gasperini, novo técnico da Roma.

Nayef Aguerd em ação pelo West Ham na temporada 2022/23 (Foto: Divulgação/West Ham)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

