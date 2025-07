Napoli mira craques ‘adormecidos’ da Premier League; entenda

O Napoli está trabalhando na janela de transferências para reforçar o elenco com um trio de "renegados" da Premier League. Ao identificar uma necessidade de contratar um ponta-esquerda de impacto com a lacuna deixada por Kvaratskhelia, a equipe de Antonio Conte avalia trazer Raheem Sterling, Alejandro Garnacho ou Jack Grealish para fortalecer o setor. A informação foi divulgada pelo jornal "Gazetta Dello Sport", da Itália.

Grealish é um nome que já foi buscado anteriormente pela diretoria do Napoli a pedido de Kevin de Bruyne. Contratado pelo City por 100 milhões de euros (R$ 653,6 milhões) em 2021, o inglês está avaliado em 28 milhões de euros (R$ 183 milhões) pelo site "Transfermarkt" e, segundo o próprio Pep Guardiola, está disponível para uma transferência para buscar mais tempo de jogo.

Um dos obstáculos para o acerto com Grealish seria o salário: hoje, ele recebe cerca de 1,3 milhão de libras por mês (aproximadamente R$ 9,1 milhões por mês), valor que o Napoli não pretende cobrir. O clube do sul da Itália estaria disposto a pagar pouco mais da metade disso. Mesmo assim, estaria inclinado a aceitar, de olho em uma possível convocação de volta para a seleção inglesa.

Jack Grealish em treino pré-jogo do Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Além dele, Garnacho foi procurado pelo clube italiano em janeiro, mas as negociações não caminharam pela alta pedida do Manchester United pelo atacante. Porém, seis meses depois, as negociações podem ser retomadas, já que o argentino perdeu espaço nos Red Devils.

Apesar do contrato até junho de 2027, Sterling não está nos planos do Chelsea para 2025/26. Ele chegou a ser emprestado ao Arsenal na última temporada, onde disputou 28 partidas, tendo marcado apenas um gol e contribuído com cinco assistências. Próximo de completar 31 anos, o inglês busca um recomeço na carreira.

Ainda de acordo com o diário italiano, a diretoria azurri pretende se reunir com os representantes ingleses para avaliar a contratação de algum desses nomes. No momento, Antonio Conte tem três jogadores de origem para a posição: Matteo Politano, Noa Lang, recém-contratado junto ao PSV por 25 milhões de euros (cerca de R$ 160,9 milhões), e David Neres.

Antonio Conte no banco do Napoli (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

Napoli investe em jogadores da Premier League

O Napoli, campeão da última Série A, pode iniciar a próxima temporada com um elenco recheado de ex-atletas da Premier League. Scott McTominay (ex-Manchester United) foi eleito o melhor jogador da liga italiana, Billy Gilmour (ex-Chelsea e Brighton) tem sido destaque no meio-campo e Romelu Lukaku (ex-Chelsea e Manchester United) segue como referência no ataque. Philip Billing, ex-Bournemouth, também chegou em janeiro.

O Napoli tem 45 milhões de libras (aproximadamente R$ 315 milhões) disponíveis para investir em Jack Grealish, Sterling ou Alejandro Garnacho - mas a diretoria italiana só pretende contratar um dos três.

