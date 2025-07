Atacante do Chelsea vira alvo do Barcelona; saiba mais

Nicolas Jackson, do Chelsea, é um nome vinculado aos blaugranas

Barcelona busca opções para o ataque com possível saída de Lewandowski

O Barcelona começa a mirar opções para o ataque diante do interesse da Arábia Saudita em adquirir Robert Lewandowski. A partir disso, Nicolas Jackson, do Chelsea, foi vinculado aos Blaugranas, já que também vislumbra uma saída dos Blues, segundo o "Caught Offside". A situação atual é de identificar possibilidades no mercado se o pior dos cenários acontecer: Lewandowski escolher sair.

Robert Lewandowski atrai interesse de clubes da Arábia Saudita, que já entraram em contato com o staff do polonês. Porém, à princípio, o atacante não se animou com a possibilidade, o que resguarda, em partes, o Barcelona. Ainda assim, pelo fato de Lewa estar próximo de completar 37 anos, o Barça iniciou um processo de identificação de possíveis substitutos, imediatos ou não.

O primeiro nome a ser vinculado ao Barcelona foi Nicolas Jackson. No caso do atacante de 24 anos, existe uma vontade de deixar o Chelsea, já que os Blues contrataram Liam Delap e João Pedro como opções de centroavantes neste mercado de verão. Ao que tudo indica, Jackson não fará sua terceira temporada em Stamford Bridge e, de fato, busca um novo clube.

Alvo do Barcelona, Nicolas Jackson em ação pelo Chelsea (Foto: Ben Stansall / AFP)

Laporta nega chegada de novos reforços ao Barcelona

Apesar do interesse em Nicolas Jackson noticiado, o presidente Joan Laporta desmentiu a chegada de novos reforços ao time de Hansi Flick, que não tem a intenção de liberar de Robert Lewandowski. O mercado do Barça se resumiu a duas contratações: o goleiro Joan García, que estava no Espanyol, e Marcus Rashford, ex-Manchester United.

continua após a publicidade

