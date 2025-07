Cria do Flamengo gera disputa entre Atalanta e Newcastle; veja

O Newcastle e a Atalanta demonstram interesse e disputam um atacante revelado pelo Flamengo. Trata-se do jovem Rodrigo Muniz, que pertence ao Fulham e possui apenas mais um ano de contrato com a equipe inglesa. A informação foi divulgada pelo jornalista Gianluca Di Marzio. Por ser o clube formador de Muniz, o Rubro-negro terá direito a uma quantia importante diante do Mecanismo de Solidariedade da FIFA.

Apesar de se caracterizar como reserva imediato de Raúl Jiménez, Rodrigo Muniz mostrou seu potencial como artilheiro ao marcar 11 gols e conceder duas assistências nas 36 partidas que disputou na última temporada, sendo que foi titular em apenas 13 oportunidades. O desempenho promissor chama atenção para dois clubes expressivos e que buscam alternativas para seus atacantes.

A Atalanta perdeu Mateo Retegui, artilheiro do Campeonato Italiano 2024/25, para o Al-Qadisiah, da Arábia Saudita. Dessa forma, busca um substituto para comandar o ataque e possui fundos em caixa suficientes para abordar o Fulham pelo atacante brasileiro. Na Inglaterra, o Newcastle lida com a possibilidade de perder sua estrela, Alexander Isak, e tem Rodrigo Muniz como um investimento para se desenvolver no clube no médio prazo.

Alvo de Newcastle e Atalanta, Rodrigo Muniz comemora gol pelo Fulham (Foto: Ben Stansall / AFP)

Valor de mercado e benefício para o Flamengo

Rodrigo Muniz está avaliado em 20 milhões de euros (R$ 128,7 milhões na cotação atual) pelo site "Transfermarkt". Entretanto, segundo veículos ingleses, o Fulham estaria esperando uma quantia de 40 milhões de euros (R$ 257,5 milhões) para liberar o atacante de 24 anos. Apesar de ter apenas mais um ano de contrato, o clube inglês tem a prerrogativa de estender o vínculo do brasileiro por mais 12 meses, o que traz segurança e mantém a valorização de Muniz intacta.

Em caso de uma transferência para Atalanta, Newcastle ou qualquer outro clube, o Flamengo será beneficiado pelo Mecanismo de Solidariedade da FIFA. O sistema visa compensar financeiramente os clubes formadores de jogadores, através de uma porcentagem do valor de futuras negociações. Neste caso, configuram-se como clubes formadores equipes que contaram com o atleta entre os 12 e os 23 anos. Em relação à quantia, 5% do montante da transferência é destinado para o mecanismo e, se necessário, dividido. Cada ano entre os 12 e os 15 vale 0,25%. A partir dos 16, 0,5%.

