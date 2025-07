Um dos principais nomes do Real Madrid, Vini Jr concedeu uma entrevista à revista "GQ Magazine", da Espanha, e falou sobre seus objetivos para o futuro, além de analisar a carreira e a pressão que sofre, principalmente com os casos de racismo e cobrança em atuações. Outro ponto abordado pelo brasileiro foi a responsabilidade que tem em ser exemplo, especialmente às crianças.

— Jogar neste nível, pelo maior clube do mundo e pela minha Seleção, ainda é um sonho. Sei que minha jornada inspira outras pessoas, especialmente as crianças que vêm de onde eu venho. E saber que minha história pode motivar alguém a perseguir seus próprios sonhos significa muito para mim. Representar meu time, meu país e minha família nos maiores palcos é algo que jamais considerarei garantido — começou o atacante do Brasil.

E completou: — Levo muito a sério a responsabilidade de ser um modelo a seguir. Ser um modelo a seguir significa dar o exemplo certo. Tento manter o foco, a humildade e lembrar de onde venho. No fim das contas, quero mostrar às pessoas que, com trabalho duro e respeito, tudo é possível.

Vini Jr foi capa da GQ Magazine, da Espanha (Foto: Reprodução/GQ Magazine)

Questionado sobre como lida com a pressão, seja dentro ou fora de campo, Vini Jr exaltou a sua rede de apoio: família e amigos. Para o brasileiro, passar tempo de qualidade com eles transmite a paz que ele precisa para se focar nos seus objetivos de vida.

— Sem dúvida, passar tempo de qualidade com a família ou amigos me dá a paz de que preciso para me concentrar. O simples fato de estar com as pessoas que me conhecem melhor, que me mantêm com os pés no chão, ajuda a clarear minha mente e recarregar minhas energias. Nem precisamos falar de futebol; é mais sobre rir, relaxar e sentir aquele amor e apoio. É isso que me ajuda a entrar em um grande jogo me sentindo calmo, confiante e pronto para dar o meu melhor.

Vini Jr vive um momento incerto no Real Madrid. O jogador ainda não renovou seu contrato e, nos últimos dias, os jornais espanhóis afirmaram que o clube considera colocá-lo à venda. Um dos interessados é o mercado árabe, que, anteriormente, já sondou a situação do brasileiro.

Mais da entrevista de Vini Jr

Sucesso

— [Celebrar o sucesso] é muito importante. O sucesso nunca é alcançado sozinho. No futebol, todos nós nos motivamos a melhorar, e celebrar as conquistas uns dos outros ajuda a construir um ambiente positivo e de apoio. Trata-se de respeito e reconhecimento do esforço de todos, mesmo que estejam em times ou setores diferentes.

Momentos decisivos

— Acho que houve muitos momentos decisivos [na minha carreira]. Minha estreia profissional no Flamengo, a transferência para o Real Madrid e, depois, algumas memórias inesquecíveis nas maiores competições, como marcar gols em duas finais da Liga dos Campeões. Cada um deles moldou quem eu sou como jogador e como pessoa.

Referência

Inspirações

— (Meus pais) são minha maior inspiração. Eles trabalharam muito para me dar as oportunidades que tenho hoje. A dedicação, o amor e o sacrifício deles são o que me impulsionam todos os dias. Tudo o que faço é para deixá-los orgulhosos. Cristiano Ronaldo também me inspirou com seu incrível trabalho e dedicação; ele nunca para de se esforçar para ser o melhor. LeBron James pelos mesmos motivos, mas também pelo que fez por sua comunidade, provando que a grandeza vai além do desempenho. E, claro, lendas brasileiras como Ronaldo, Ronaldinho e Neymar, que representam tanto para o povo brasileiro e para o futebol brasileiro. Eles mostraram ao mundo o talento e a alegria que trazemos ao esporte.

Filosofia de vida

— Já conquistei muita coisa, mas meus sonhos estão longe de acabar. Quero ganhar mais troféus com o meu clube, vencer as maiores competições com a seleção e continuar inspirando a próxima geração a acreditar em si mesma. Meu maior sonho é deixar um legado que vá além do futebol, principalmente com todo o trabalho que estou fazendo por meio da minha fundação para melhorar o sistema educacional no Brasil.

