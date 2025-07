A Uefa apresentou a taça e a identidade visual da Europa Cup Feminina, nova competição de clubes do futebol feminino europeu, que começa na temporada 2025/26. O torneio será equivalente à Liga Europa no masculino e vai ampliar as chances de participação para clubes emergentes no cenário continental.

A Europa Cup será disputada em formato eliminatório, com seis fases no total: primeira e segunda pré-eliminatórias, oitavas, quartas, semifinais e final. Todos os confrontos serão em jogos de ida e volta. O campeão da competição garante vaga na terceira pré-eliminatória da Champions League Feminina da temporada seguinte, ficando a uma fase da etapa de grupos.

Como funciona classificação

A competição terá 13 times classificados diretamente: os terceiros colocados das ligas nacionais das federações ranqueadas entre 8º e 13º lugar, e as vice-campeãs das federações entre 18º e 24º. Além disso, clubes eliminados nas fases iniciais da Champions League Feminina também terão uma segunda chance na Europa Cup, incluindo os que caírem na terceira pré-eliminatória e os segundos e terceiros colocados dos grupos da segunda pré-eliminatória.

Datas da UEFA Women's Europa Cup 2025/26

Primeira pré-eliminatória

Sorteio: 31 de agosto Jogos de ida: 10/11 de setembro Jogos de volta: 17/18 de setembro

Segunda pré-eliminatória

Sorteio: 19 de setembro, em Nyon Jogos de ida: 7/8 de outubro Jogos de volta: 15/16 de outubro

Oitavas de final

Sorteio: 17 de outubro, em Nyon Jogos de ida: 11/12 de novembro Jogos de volta: 19/20 de novembro

Quartas de final

Sorteio: 17 de outubro, em Nyon Jogos de ida: 11/12 de fevereiro Jogos de volta: 18/19 de fevereiro

Semifinais

Sorteio: 17 de outubro, em Nyon Jogos de ida: 24/25 de março Jogos de volta: 1/2 de abril

Final (em dois jogos)

Jogo de volta: 2 ou 3 de maio

Futebol feminino cresce na Europa

O continente europeu conta com algumas das principais competições do mundo no futebol feminino. Nesta temporada, a Eurocopa Feminina, realizada na Suíça, bateu recordes de torcedores nas arquibancadas e terminou com o bicampeonato da Inglaterra diante da Espanha.

O principal torneio de clubes do futebol feminino europeu é a Champions League, que existe desde 2001 e reúne 16 equipes, em um formato que combina fase de grupos e mata-mata. O Arsenal é o atual campeão.

Além das competições da Uefa, as principais competições são: FA Women's Super League (WSL), da Inglaterra, Liga Francesa de Futebol Feminino (D1F), Liga Espanhola de Futebol Feminino e Bundesliga Feminina.