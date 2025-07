Real Madrid sofre duro golpe às vésperas de estreia na La Liga

O Real Madrid sofreu um duro golpe às vésperas da estreia na La Liga diante do Osasuna, no dia 19 de agosto. O clube solicitava o adiamento da partida por conta do curto prazo de preparação devido a participação no Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Diretor de Competições da Federação Espanhola, José Alberto Peláez não vê motivos para a petição do Real Madrid. O clube espanhol pretendia iniciar sua jornada na La Liga contra o Oviedo, no dia 24 de agosto, em jogo válido pela 2ª rodada da competição.

continua após a publicidade

Na segunda-feira (4), o elenco do Real Madrid se reapresenta visando a estreia da La Liga com 15 dias de treinamentos para Xabi Alonso. Com isso, os merengues não conseguem alcançar o período de três semanas de pré-temporada, como os rivais.

José Alberto Peláez justifica que não há uma circunstância de força maior para o adiamento da estreia do Real Madrid na La Liga. O clube espanhol estava ciente da existência do Mundial de Clubes, que estava previsto no calendário da equipe com antecedência.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.