AO VIVO: Acompanhe a quarta-feira (13) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela do verão europeu em 13 de agosto
Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação desta segunda-feira (11) de negociações do principal palco do mercado da bola internacional.
➡️ Acompanhe a terça-feira (12) do mercado da bola internacional
Hojlund 👀 Milan 🔴⚫
O Milan segue em negociações avançadas com o Manchester United pelo jovem atacante Rasmus Hojlund, de acordo com o "Tuttomercato". Os Rossoneros buscam um empréstimo pelo jogador acompanhado por uma cláusula de opção de compra que ultrapassaria os R$ 250 milhões. O veículo italiano descrever o acordo como "próximo" entre os clubes, que teriam chegado a um entedimento em relação ao modelo da negociação.
Rodrigo Muniz 💰 Fulham
A Atalanta apresentou uma proposta de 34,5 milhões de libras (cerca de R$ 251 milhões) ao Fulham para contratar o atacante Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo. Segundo informações da "Sky Sports" e do jornalista Gianluca Di Marzio, a oferta prevê 30 milhões de libras fixos e bônus de até 4,5 milhões de libras.
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa
Premier League (Inglaterra)
- Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
Serie A (Itália)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)
Bundesliga (Alemanha)
- Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
Ligue 1 (França)
- Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
