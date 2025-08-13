menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

AO VIVO: Acompanhe a quarta-feira (13) do mercado da bola internacional

Confira a movimentação da janela do verão europeu em 13 de agosto

Rodrigo Muniz e Andreas Pereira - Fulham
imagem cameraRodrigo Muniz comemora gol marcado pelo Fulham ao lado de Andreas Pereira (Foto: Reprodução/Instagram)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
11:33
  • Matéria
  • Mais Notícias

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação desta segunda-feira (11) de negociações do principal palco do mercado da bola internacional.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Acompanhe a terça-feira (12) do mercado da bola internacional

Hojlund 👀 Milan 🔴⚫

Milan segue em negociações avançadas com o Manchester United pelo jovem atacante Rasmus Hojlund, de acordo com o "Tuttomercato". Os Rossoneros buscam um empréstimo pelo jogador acompanhado por uma cláusula de opção de compra que ultrapassaria os R$ 250 milhões. O veículo italiano descrever o acordo como "próximo" entre os clubes, que teriam chegado a um entedimento em relação ao modelo da negociação.

continua após a publicidade

Rodrigo Muniz 💰 Fulham

Atalanta apresentou uma proposta de 34,5 milhões de libras (cerca de R$ 251 milhões) ao Fulham para contratar o atacante Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo. Segundo informações da "Sky Sports" e do jornalista Gianluca Di Marzio, a oferta prevê 30 milhões de libras fixos e bônus de até 4,5 milhões de libras.

Rodrigo Muniz comemora gol pelo Fulham (Foto: Ben Stansall/AFP)
Alvo de Newcastle e Atalanta, Rodrigo Muniz comemora gol pelo Fulham (Foto: Ben Stansall/AFP)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

  • Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

  • Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

  • Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias