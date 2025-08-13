Rashford critica estratégia do Manchester United: ‘Terra de ninguém’

Emprestado ao Barcelona na temporada 2025/26, o atacante Marcus Rashford fez duras críticas às estratégias do Manchester United com técnicos Em entrevista ao podcast "The Rest is Football", o inglês culpou o excesso de trocas no cargo de treinador e que o clube não tem um estilo de jogo reconhecível.

— As pessoas dizem que estamos em transição há anos, mas para estar em transição é preciso começar a transição, você precisa elaborar um plano e seguí-lo. A transição em si ainda não começou. É aqui que falo sobre ser realista em relação à sua situação. Tivemos tantos treinadores, ideias e estratégias diferentes para vencer que acabamos em terra de ninguém — disse Rashford.

O United viveu sua maior estabilidade em relação ao treinador até 2013, no comando da lenda Alex Ferguson, que esteve no time por mais de 20 anos. Após a saída, os ingleses tiveram sete treinadores efetivos nos últimos 10 anos, sendo eles: David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag e, agora, Ruben Amorim.

Em sua estreia como profissional do Manchester United, aos 18 anos, Rashford surgiu em um momento conturbado do clube após a saída de Ferguson, e teve a responsabilidade de ser uma das poucas peças dos Red Devils que entregava ao longo dos anos.

Rashford segura camisa do Barcelona durante apresentação como reforço do clube

— Quando Ferguson estava no comando, não havia princípios apenas para o primeiro time, mas para toda a academia. Todos entenderiam os princípios de jogar ao estilo do Manchester United. Qualquer time que tenha tido sucesso ao longo do tempo tem princípios que exigem que qualquer técnico ou jogador que entre tenha que se alinhar ou contribuir com eles — criticou.

Ex-Manchester United, Rashford chega ao Barcelona por empréstimo

O Barcelona anunciou a contratação por empréstimo de Marcus Rashford no dia 23 de julho, em negociação junto ao United. O acordo, com vínculo até 30 de junho de 2026, estabelece uma opção de compra do inglês.

Rashford deixa o United após perder espaço no elenco comandado por Ruben Amorim, principalmente na última temporada, quando foi emprestado para o Aston Villa, também da Premier League. O jogador de 27 anos entrou em campo 24 vezes pelo Manchester, marcou sete vezes e deu três assistências. Pelo clube de Birmingham, foram 17 jogos, quatro gols marcados e cinco assistências.

No Barcelona, Rashford encontrará a concorrência de Raphinha pelo lado esquerdo, que foi um dos melhores jogadores do mundo na última temporada. Hansi Flick ainda tem a possibilidade de arrastar o brasileiro para o meio e formar um quarteto com Yamal e Lewandowski.

