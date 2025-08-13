Ex-Flamengo é eleito o melhor jogador jovem do campeonato dos Emirados Árabes
Guilherme Bala foi um dos destaques do Shabab Al-Ahli na competição
O atacante Guilherme Bala, que passou pela base do Flamengo, foi escolhido como melhor jogador sub-23 do campeonato dos Emirados Árabes. O jogador que esteve no elenco do Flamengo que foi campeão brasileiro de 2020 defende o Shabab Al-Ahli desde 2021. Aos 23 anos, o jogador disputou 35 partidas, marcou sete gols e deus sete assistências nesta temporada.
- Não é fácil chegar, muito menos se manter no topo. Meu único objetivo era orgulhar aos meus.
Receber um prêmio tão importante encerra uma temperada maravilhosa para mim.
Foram quatro títulos e o reconhecimento individual, golden boy! Só mostra que estou no caminho certo. E, claro, agradecer a todos os meus companheiros de clube, toda comissão técnica e todos que participaram do meu dia a dia, e que me ajudaram de alguma forma - escreveu o jogador em suas redes sociais.
Guilherme Bala esteve no elenco do Flamengo entre 2019 e 2020. O jogador teve mais oportunidades no seu último ano com o Rubro-negro, quando foi a campo em três oportunidades.
Recentemente, o técnico do Shabab Al-Ahli, Paulo Sousa, que também já treinou o Flamengo, elogiou o atleta em uma coletiva pós-jogo. Antes de ir para os Emirados Árabes, o jogador passou pelo Madureira e pela Ferroviária, de São Paulo.
- Guilherme Bala é um jogador que pode jogar na Europa. Ele tem qualidade e merecimento para atuar em grandes clubes - disse o treinador.
