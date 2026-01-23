Antigo alvo do Bahia, ex-Grêmio é anunciado por clube na Inglaterra; veja detalhes
Gustavo Nunes, de 20 anos, está no futebol europeu desde agosto de 2024
O Swansea City, do País de Gales, anunciou a contratação de Gustavo Nunes, revelado pelo Grêmio, por empréstimo até o fim da temporada 2025/26. O jovem de 20 anos deixa o Brentford, da Premier League, onde esteve por quase dois anos, para disputar a Championship.
Gustavo tem estreia prevista para este sábado (24), às 12h (de Brasília), no confronto contra o Hull City, quarto colocado da segunda divisão inglesa. O clube galês ocupa atualmente a 16ª posição da tabela, com 36 pontos em 26 rodadas, resultado de 10 vitórias, seis empates e 12 derrotas, além de 31 gols marcados e 35 sofridos.
Nunes é cria das categorias de base do Grêmio e foi contratado pelo Brentford na temporada 2024/25 por 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 73,6 milhões na cotação da época). Pelo Imortal, disputou 40 partidas, sete gols e quatro assistências.
Problemas físicos prejudicaram sua adaptação à Premier League, e o atacante participou de apenas cinco partidas. Durante sua passagem pelo clube inglês, Gustavo conviveu no vestiário com o também brasileiro Igor Thiago, principal destaque do Brentford na temporada.
Antes de fechar com o Swansea, Gustavo Nunes estava no radar do Bahia, que queria reforçar o setor ofensivo. Se a negociação tivesse acontecido, teria sido a maior contratação da história de um clube do Nordeste, maior que os 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65,3 milhões na época) que o Esquadrão pagou ao Liverpool, do Uruguai, por Lucho Rodríguez.
