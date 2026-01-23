O Tottenham demonstrou interesse na contratação de Andrew Robertson, lateral-esquerdo do Liverpool, conforme informou o portal "The Athletic". O contrato do escocês com os Reds se estende até junho de 2026.

O clube do norte de Londres identificou Robertson como alvo para a próxima janela de verão e pretendia figurar entre os interessados em contratar o atleta sem custos ao fim de seu contrato. Contudo, a negociação foi antecipada com o objetivo de reforçar de imediato o elenco comandado por Thomas Frank.

Robertson perdeu espaço na temporada atual após a contratação de Milos Kerkez, ex-Bournemouth e um dos destaques da posição na edição 2024/25 da Premier League, e soma até o momento 21 partidas disputadas, com um gol e uma assistência. O concorrente direto pela vaga acumula 29 atuações no memso período.

O Fenway Sports Group (FSG), grupo proprietário do Liverpool desde 2010, adota uma política cautelosa em relação à renovação de contratos de jogadores acima dos 30 anos, postura que ficou evidente nas longas negociações envolvendo Mohamed Salah e Virgil van Dijk na temporada passada. No caso de Andy, até o momento não houve qualquer sinalização por parte da diretoria quanto à intenção de prolongar sua permanência no clube.

Com uma eventual saída de Robertson, o Liverpool avalia a possibilidade de repatriar Kostas Tsimikas, de 29 anos, que atualmente está emprestado à Roma.

Antes de se destacar pelo Liverpool, Robertson passou por clubes de menor expressão, como Hull City, na Inglaterra, além de Dundee United e Queen's Park, na Escócia. Desde sua chegada aos Reds, consolidou-se como um dos maiores ídolos recentes da história do clube, com 363 partidas disputadas, 12 gols e 68 assistências.

No Liverpool, seu desempenho marcou o melhor período de sua carreira sob o comando de Jürgen Klopp, ao formar, ao lado de Trent Alexander-Arnold, uma das duplas de laterais mais eficientes do futebol europeu. Conquistou todos os principais títulos possíveis, entre eles duas edições da Premier League (2019/20 e 2024/25), a Champions League (2018/19), a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa (ambas em 2021/22), outra em 2023/24, a Supercopa da Inglaterra de 2022, a Supercopa da Europa de 2019 e o Mundial de Clubes no mesmo ano.

