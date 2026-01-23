menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ídolo do Liverpool entra no radar de rival da Premier League para saída, diz site

Andy Robertson, de 31 anos, está nos Reds desde 2017; são 363 partidas no clube

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/01/2026
17:26
FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAINING
imagem cameraAndrew Robertson, do Liverpool, ajusta o uniforme durante treino da equipe no centro de treinamentos de Kirkby, em Liverpool (Foto: Oli Scarff/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Tottenham demonstrou interesse na contratação de Andrew Robertson, lateral-esquerdo do Liverpool, conforme informou o portal "The Athletic". O contrato do escocês com os Reds se estende até junho de 2026.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O clube do norte de Londres identificou Robertson como alvo para a próxima janela de verão e pretendia figurar entre os interessados em contratar o atleta sem custos ao fim de seu contrato. Contudo, a negociação foi antecipada com o objetivo de reforçar de imediato o elenco comandado por Thomas Frank.

continua após a publicidade

Robertson perdeu espaço na temporada atual após a contratação de Milos Kerkez, ex-Bournemouth e um dos destaques da posição na edição 2024/25 da Premier League, e soma até o momento 21 partidas disputadas, com um gol e uma assistência. O concorrente direto pela vaga acumula 29 atuações no memso período.

O Fenway Sports Group (FSG), grupo proprietário do Liverpool desde 2010, adota uma política cautelosa em relação à renovação de contratos de jogadores acima dos 30 anos, postura que ficou evidente nas longas negociações envolvendo Mohamed Salah e Virgil van Dijk na temporada passada. No caso de Andy, até o momento não houve qualquer sinalização por parte da diretoria quanto à intenção de prolongar sua permanência no clube.

continua após a publicidade

Com uma eventual saída de Robertson, o Liverpool avalia a possibilidade de repatriar Kostas Tsimikas, de 29 anos, que atualmente está emprestado à Roma.

Eterno!🔴

Antes de se destacar pelo Liverpool, Robertson passou por clubes de menor expressão, como Hull City, na Inglaterra, além de Dundee United e Queen's Park, na Escócia. Desde sua chegada aos Reds, consolidou-se como um dos maiores ídolos recentes da história do clube, com 363 partidas disputadas, 12 gols e 68 assistências.

No Liverpool, seu desempenho marcou o melhor período de sua carreira sob o comando de Jürgen Klopp, ao formar, ao lado de Trent Alexander-Arnold, uma das duplas de laterais mais eficientes do futebol europeu. Conquistou todos os principais títulos possíveis, entre eles duas edições da Premier League (2019/20 e 2024/25), a Champions League (2018/19), a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa (ambas em 2021/22), outra em 2023/24, a Supercopa da Inglaterra de 2022, a Supercopa da Europa de 2019 e o Mundial de Clubes no mesmo ano.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Andrew Robertson celebra após marcar o segundo gol do Liverpool durante a partida contra o Wolverhampton, válida pela Premier League 2023/24, no estádio Molineux (Foto: Adrian Dennis/AFP)
Andrew Robertson celebra após marcar o segundo gol do Liverpool durante a partida contra o Wolverhampton, válida pela Premier League 2023/24, no estádio Molineux (Foto: Adrian Dennis/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias