Técnico do Como, Fàbregas aborda interesse em Kaiki Bruno, do Cruzeiro

Técnico do Como, Cesc Fàbregas abordou o interesse do clube italiano na contratação do lateral-esquerdo Kaiki Bruno, do Cruzeiro. O espanhol afirmou que a equipe trabalha no mercado de transferências e que está tudo aberto.

- Não quero dizer nada. Quando ele chegar, conversaremos sobre isso. Por enquanto, não quero falar sobre jogadores que não estão aqui. Se chegar a hora, ficarei aqui por meia hora e falarei sobre ele. Por enquanto, o mercado de transferências está aberto, somos quem somos, mas estamos todos muito focados no que queremos fazer. Talvez para o futuro. Agora, porém, só se um jogador for incrivelmente forte, caso contrário, estamos pensando no futuro.

Recentemente, o Cruzeiro recusou uma oferta de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 56 milhões na cotação atual) feita pelo Como nos últimos dias. Essa foi a segunda investida do clube italiano no lateral-esquerdo de 22 anos.

No Cruzeiro, Kaiki Bruno tem contrato até dezembro de 2027, mas deve ser alvo do Como na janela de transferências do meio do ano caso a operação não se conclua nos próximos dias. O atleta é visto como uma das maiores promessas do futebol brasileiro para a posição.

Alvo do Como, Kaiki Bruno é peça chave no Cruzeiro

Na última temporada, Kaiki Bruno se consolidou como titular indiscutível no Cruzeiro, sendo uma das principais peças da equipe de Leonardo Jardim. No Brasileirão, o lateral-esquerdo disputou 35 partidas, tendo marcado um gol e contribuído com cinco assistências no torneio.

