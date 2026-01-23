Napoli contrata ex-Corinthians por R$ 124 milhões; veja quanto rende ao Timão
Giovane, de 22 anos, vive o melhor momento da carreira com a camisa do Hellas Verona
O Napoli acertou a contratação de Geovani, atacante de 22 anos, ex-Corinthians e atualmente no Hellas Verona, da Itália, por 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões). O contrato tem duração de cinco anos, com opção de extensão por mais dois. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.
Giovane viajará para o sul da Itália na manhã deste sábado (24) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Napoli. A negociação já estava encaminhada desde a quinta-feira (22) e só pôde ser concretizada após o clube italiano acertar a saída do atacante Lorenzo Lucca, contratado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, nesta janela.
Do Brasil à Itália ✈️
Giovane deixou o Corinthians em 2025, após passagem iniciada em 2022, marcada por poucas oportunidades no time profissional. Ao todo, disputou 47 partidas pelo Timão, com três gols e uma assistência.
O jogador foi contratado pelo Verona em julho de 2025, sem custos, após rescindir seu contrato com o Alvinegro de forma amigável. Com base no mecanismo de solidariedade da Fifa, o clube terá direito a 1,5% do valor da transferência. Assim, o Corinthians deve receber cerca de R$ 1,5 milhão.
Cinco meses na Itália foram suficientes para Giovane atrair a atenção dos principais clubes do país. Apesar de a equipe ocupar a lanterna da liga nacional, o brasileiro teve início avassalador na temporada, com três gols, quatro assistências e seis grandes chances criadas em 21 partidas, o que o colocou na mira dos gigantes nacionais. Agora, seu destino será o atual campeão italiano, e o brasileiro poderá atuar como referência na área, segundo atacante ou nas pontas da equipe treinada por Antonio Conte.
Elevador no Calcio ⬆️⬇️
Enquanto o Verona lutava contra o rebaixamento, o Napoli disputa a parte de cima da tabela e ocupa a terceira posição da Serie A após 21 rodadas, com 43 pontos, resultado de 13 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, além de 31 gols marcados e 17 sofridos. Giovane terá a concorrência de Romelu Lukaku e Rasmus Højlund no ataque, ambos enfrentando problemas físicos delicados.
