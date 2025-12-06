Inter Miami: título da MLS é marcado por feitos e despedidas

O Inter Miami foi campeão da MLS pela primeira vez na história após vencer o Vancouver Whitecaps por 3 a 1, neste sábado (6). A decisão marcou o fim da carreira de Jordi Alba e Sergio Busquets, jogadores históricos do clube da Flórida e do Barcelona. Além disso, aumentou a sala de troféus de Lionel Messi e entrou para a história da liga norte-americana.

Recordes na MLS

O Inter Miami conquistou a MLS pela primeira vez na história. Sendo o 16º time diferente a vencer a liga norte-americana de futebol, e o primeiro do estado da Flórida a vencer a competição. O maior campeão é o Los Angeles Galaxy, com seis conquistas, sendo a última em 2024.

Fundado em 2018, a equipe da Flórida havia vencido a Leagues Cup, em 2023, torneio que reúne equipes da Major League Soccer (MLS) e da Primera División de México (Liga MX), a MLS Supporters' Shield, em 2024, e a Conferência Leste, em 2025.

O Inter Miami foi campeão da MLS em 2025 (Foto: Julio Aguilar/AFP)

Recordes e despedidas

Lionel Messi chegou ao 48º título na carreira, sendo este inédito. O astro argentino é o jogador com mais troféus na história do futebol mundial. Messi venceu 35 troféus pelo Barcelona, quatro pela Argentina, três pelo PSG e chegou a quarta conquista pelo Inter Miami. Nos Estados Unidos, o camisa 10 venceu todos os títulos da equipe americana na história.

Diferente de Messi, este foi o primeiro título por clubes de Rodrigo de Paul. Diferente da carreira que tem pela seleção argentina, por onde venceu a Copa América duas vezes, a Finalíssima e a Copa do Mundo, o meia nunca tinha conquistado um troféu nas passagens que teve por Racing, Valencia, Udinese e Atlético de Madrid.

Final marcou a última partida de Jordi Alba na carreira (Foto: Rich Storry / AFP)

A final marcou a última partida de Jordi Alba e Sergio Busquets. Companheiros de Messi desde o tempo de Barcelona, os espanhóis venceram 60 títulos, sendo a maioria juntos, tanto por clube, quanto por seleção. A dupla foi titular na decisão e entraram na história do Inter Miami. Outro grande parceio de Messi é Luis Suárez, que ainda não definiu seu futuro na equipe e pode ter feito o último jogo com a camisa do clube americano.

Como foi Inter Miami x Vancouver Whitecaps?

A partida entre Inter Miami e Vancouver Whitecaps começou com o time da casa controlando a posse de bola, mas sem criar muitas oportunidades. No entanto, aos 10 minutos, o Inter Miami abriu o placar com um gol contra de Édier Ocampo, após uma jogada de Messi e Rodrigo de Paul. O Whitecaps começou a melhorar e teve uma chance clara de empatar no final do primeiro tempo, mas Rocco Ríos Novo defendeu o chute de Emmanuel Sabbi.

No segundo tempo, o Vancouver Whitecaps foi superior nos primeiros minutos e empatou o jogo com Ali Ahmed. O time canadense continuou pressionando e teve chances de virar o placar, mas o Inter Miami conseguiu se reorganizar e desempatar com Rodrigo de Paul, após uma jogada de Messi. Nos minutos finais, em contra-ataque, a equipe americana ampliou a vantagem com Tadeo Allende, garantindo a vitória por 3 a 1 e o título da MLS.

O Inter Miami foi campeão da MLS em 2025 (Foto: Rich Storry/AFP)

