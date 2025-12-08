Dono do Inter Miami, Beckham crava futuro de Messi
Craque argentino foi campeão da MLS pela primeira vez no último fim de semana
O Inter Miami se sagrou campeão da MLS no último sábado (6) e Lionel Messi esteve no ápice em mais uma liga. Autor de 35 gols na temporada estadunidense, o craque argentino vem firmando seu vínculo com o país, mas David Beckham, dono do time de Messi, deu uma pista sobre o futuro do capitão após a aposentadoria.
Alinhado ao que Lionel Messi já deixou claro algumas vezes, Beckham revelou o desejo do craque em morar em Barcelona quando parar de jogar futebol e destacou o amor do camisa 10 pelos Blaugranas:
"O Leo me disse que só pensa em morar perto do Camp Nou. Me encantaria que ele morasse em Miami após a aposentadoria, mas não tem nenhum jogador que ame tanto o Barcelona como ele. Tem o escudo do Barcelona tatuado na perna, até a garrafa de água dele tem (risos)", afirmou em entrevista à Apple TV.
Beckham exaltou Messi após o título da MLS
Após a conquista da MLS 2025, David Beckham reconheceu o adversário da decisão, o Vancouver Whitecaps, de Thomas Müller, mas voltou a citar Lionel Messi, artilheiro (35 gols) e principal garçom (24 assistências) da liga, como o ponto de desequilíbrio:
"Todo o crédito para eles, jogaram uma grande partida e nos pressionaram muito. Quando fizeram o gol, por momentos nos dominaram. Mas recuperamos o controle quando voltamos a ter a bola no meio-campo. Quando se dá a bola a Leo, ele cria situação. O time esteve muito unido, e isso fez a diferença", finalizou Beckham.
