menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Dono do Inter Miami, Beckham crava futuro de Messi

Craque argentino foi campeão da MLS pela primeira vez no último fim de semana

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
19:07
Lionel Messi em ação contra o Cincinnati, pela MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)
imagem cameraLionel Messi em ação contra o Cincinnati, pela MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Inter Miami é campeão da MLS em 6 de outubro.
Lionel Messi fez 35 gols e 24 assistências na temporada.
David Beckham mencionou desejo de Messi em morar em Barcelona após aposentadoria.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Inter Miami se sagrou campeão da MLS no último sábado (6) e Lionel Messi esteve no ápice em mais uma liga. Autor de 35 gols na temporada estadunidense, o craque argentino vem firmando seu vínculo com o país, mas David Beckham, dono do time de Messi, deu uma pista sobre o futuro do capitão após a aposentadoria.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Alinhado ao que Lionel Messi já deixou claro algumas vezes, Beckham revelou o desejo do craque em morar em Barcelona quando parar de jogar futebol e destacou o amor do camisa 10 pelos Blaugranas:

continua após a publicidade

"O Leo me disse que só pensa em morar perto do Camp Nou. Me encantaria que ele morasse em Miami após a aposentadoria, mas não tem nenhum jogador que ame tanto o Barcelona como ele. Tem o escudo do Barcelona tatuado na perna, até a garrafa de água dele tem (risos)", afirmou em entrevista à Apple TV.

inter-miami-campeao-mls-messi-de-paul-alba-busquets
Messi ergue a MLS, conquistada pelo Inter Miami (Foto: Rich Storry/AFP)

Beckham exaltou Messi após o título da MLS

Após a conquista da MLS 2025, David Beckham reconheceu o adversário da decisão, o Vancouver Whitecaps, de Thomas Müller, mas voltou a citar Lionel Messi, artilheiro (35 gols) e principal garçom (24 assistências) da liga, como o ponto de desequilíbrio:

continua após a publicidade

"Todo o crédito para eles, jogaram uma grande partida e nos pressionaram muito. Quando fizeram o gol, por momentos nos dominaram. Mas recuperamos o controle quando voltamos a ter a bola no meio-campo. Quando se dá a bola a Leo, ele cria situação. O time esteve muito unido, e isso fez a diferença", finalizou Beckham.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias