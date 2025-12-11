Com o término da temporada sul-americana, o jornal uruguaio "El País" divulgou a lista com 14 candidatos ao tradicional prêmio Rei da América de 2025. Entre os indicados, aparecem quatro jogadores do Flamengo, três do Palmeiras, e atletas do Lanús, campeão da Sul-Americana. A relação inclui ainda Leandro Paredes, atualmente no Boca Juniors, além dos ícones Lionel Messi, do Inter Miami, e Ángel Di María, do Rosario Central. O vencedor será anunciado em 31 de dezembro.

Criado nos anos 1970 pelo jornal venezuelano "El Mundo", o prêmio inicialmente elegia jogadores sul-americanos que atuavam em qualquer clube do mundo. Em 1986, quando o "El País" assumiu a organização, o formato foi reformulado: desde então, apenas atletas e treinadores em atividade no continente podem concorrer. A escolha é realizada por cerca de 250 jornalistas de diversos países, que votam no melhor jogador e no melhor técnico da temporada.

Em 2024, o prêmio foi conquistado por Luiz Henrique, do Botafogo, que superou concorrentes como os companheiros Thiago Almada e Jefferson Savarino. Abaixo, segue a lista de indicados à premiação desta temporada e aos vencedores históricos:

Candidatos a Rei da América 2025 👑

Lionel Messi (Inter Miami) 🩷

Gustavo Gómez (Palmeiras) 🟢

Vitor Roque (Palmeiras) 🟢

Flaco López (Palmeiras) 🟢

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) 🔴⚫

Agustín Rossi (Flamengo) 🔴⚫

Danilo (Flamengo) 🔴⚫

Bruno Henrique (Flamengo) 🔴⚫

Pedro (Flamengo) 🔴⚫

Leandro Paredes (Boca Juniors) 🔵🟡

Ángel Di María (Rosario Central) 🔵🟡

Marcelino Moreno (Lanús) 🔴

Eduardo Salvio (Lanús) 🔴

Carlos Izquierdoz (Lanús) 🔴

Reis da América 📜

2024 – Luiz Henrique – Botafogo (BRA)

2023 – Germán Cano – Fluminense (BRA)

2022 – Pedro – Flamengo (BRA)

2021 – Julián Álvarez – River Plate (ARG)

2020 – Marinho – Santos (BRA)

2019 – Gabriel Barbosa – Flamengo (BRA)

2018 – Pity Martínez – River Plate (ARG)

2017 – Luan – Grêmio (BRA)

2016 – Miguel Borja – Atlético Nacional (COL)

2015 – Carlos Sánchez – River Plate (ARG)

2014 – Teófilo Gutiérrez – River Plate (ARG)

2013 – Ronaldinho – Atlético-MG (BRA)

2012 – Neymar – Santos (BRA)

2011 – Neymar – Santos (BRA)

2010 – D'Alessandro – Internacional (BRA)

2009 – Verón – Estudiantes (ARG)

2008 – Verón – Estudiantes (ARG)

2007 – Salvador Cabañas – América do México (MEX)

2006 – Matías Fernández – Colo-Colo (CHI)

2005 – Carlos Tévez – Corinthians (BRA)

2004 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)

2003 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)

2002 – Cardozo – Toluca (MEX)

2001 – Juan Román Riquelme – Boca Juniors (ARG)

2000 – Romário – Vasco (BRA)

1999 – Javier Saviola – River Plate (ARG)

1998 – Martín Palermo – Boca Juniors (ARG)

1997 – Marcelo Salas – River Plate (ARG)

1996 – Chilavert – Vélez Sársfield (ARG)

1995 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)

1994 – Cafu – São Paulo (BRA)

1993 – Carlos Valderrama – Junior Barranquilla (COL)

1992 – Raí – São Paulo (BRA)

1991 – Oscar Ruggeri – Vélez Sársfield (ARG)

1990 – Raúl Amarilla – Olimpia (PAR)

1989 – Bebeto – Vasco (BRA)

1988 – Ruben Paz – Racing Club (ARG)

1987 – Carlos Valderrama – Deportivo Cali (COL)

1986 – Antonio Alzamendi – River Plate (ARG)

1985 – Romerito – Fluminense (BRA)

1984 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)

1983 – Sócrates – Corinthians (BRA)

1982 – Zico – Flamengo (BRA)

1981 – Zico – Flamengo (BRA)

1980 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)

1979 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)

1978 – Mario Kempes – Valencia (ESP)

1977 – Zico – Flamengo (BRA)

1976 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)

1975 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)

1974 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)

1973 – Pelé – Santos (BRA)

1972 – Teófilo Cubillas – Alianza Lima (PER)

1971 – Tostão – Cruzeiro (BRA)

