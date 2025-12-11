Flamengo, Palmeiras e Messi: veja lista de indicados ao Rei da América 2025
Rubro-Negro conta com cinco nomes; Verdão aparece com três representantes
Com o término da temporada sul-americana, o jornal uruguaio "El País" divulgou a lista com 14 candidatos ao tradicional prêmio Rei da América de 2025. Entre os indicados, aparecem quatro jogadores do Flamengo, três do Palmeiras, e atletas do Lanús, campeão da Sul-Americana. A relação inclui ainda Leandro Paredes, atualmente no Boca Juniors, além dos ícones Lionel Messi, do Inter Miami, e Ángel Di María, do Rosario Central. O vencedor será anunciado em 31 de dezembro.
Criado nos anos 1970 pelo jornal venezuelano "El Mundo", o prêmio inicialmente elegia jogadores sul-americanos que atuavam em qualquer clube do mundo. Em 1986, quando o "El País" assumiu a organização, o formato foi reformulado: desde então, apenas atletas e treinadores em atividade no continente podem concorrer. A escolha é realizada por cerca de 250 jornalistas de diversos países, que votam no melhor jogador e no melhor técnico da temporada.
Em 2024, o prêmio foi conquistado por Luiz Henrique, do Botafogo, que superou concorrentes como os companheiros Thiago Almada e Jefferson Savarino. Abaixo, segue a lista de indicados à premiação desta temporada e aos vencedores históricos:
Candidatos a Rei da América 2025 👑
Lionel Messi (Inter Miami)
Gustavo Gómez (Palmeiras) 🟢
Vitor Roque (Palmeiras) 🟢
Flaco López (Palmeiras) 🟢
Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) 🔴⚫
Agustín Rossi (Flamengo) 🔴⚫
Danilo (Flamengo) 🔴⚫
Bruno Henrique (Flamengo) 🔴⚫
Pedro (Flamengo) 🔴⚫
Leandro Paredes (Boca Juniors) 🔵🟡
Ángel Di María (Rosario Central) 🔵🟡
Marcelino Moreno (Lanús) 🔴
Eduardo Salvio (Lanús) 🔴
Carlos Izquierdoz (Lanús) 🔴
Reis da América 📜
2024 – Luiz Henrique – Botafogo (BRA)
2023 – Germán Cano – Fluminense (BRA)
2022 – Pedro – Flamengo (BRA)
2021 – Julián Álvarez – River Plate (ARG)
2020 – Marinho – Santos (BRA)
2019 – Gabriel Barbosa – Flamengo (BRA)
2018 – Pity Martínez – River Plate (ARG)
2017 – Luan – Grêmio (BRA)
2016 – Miguel Borja – Atlético Nacional (COL)
2015 – Carlos Sánchez – River Plate (ARG)
2014 – Teófilo Gutiérrez – River Plate (ARG)
2013 – Ronaldinho – Atlético-MG (BRA)
2012 – Neymar – Santos (BRA)
2011 – Neymar – Santos (BRA)
2010 – D'Alessandro – Internacional (BRA)
2009 – Verón – Estudiantes (ARG)
2008 – Verón – Estudiantes (ARG)
2007 – Salvador Cabañas – América do México (MEX)
2006 – Matías Fernández – Colo-Colo (CHI)
2005 – Carlos Tévez – Corinthians (BRA)
2004 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)
2003 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)
2002 – Cardozo – Toluca (MEX)
2001 – Juan Román Riquelme – Boca Juniors (ARG)
2000 – Romário – Vasco (BRA)
1999 – Javier Saviola – River Plate (ARG)
1998 – Martín Palermo – Boca Juniors (ARG)
1997 – Marcelo Salas – River Plate (ARG)
1996 – Chilavert – Vélez Sársfield (ARG)
1995 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)
1994 – Cafu – São Paulo (BRA)
1993 – Carlos Valderrama – Junior Barranquilla (COL)
1992 – Raí – São Paulo (BRA)
1991 – Oscar Ruggeri – Vélez Sársfield (ARG)
1990 – Raúl Amarilla – Olimpia (PAR)
1989 – Bebeto – Vasco (BRA)
1988 – Ruben Paz – Racing Club (ARG)
1987 – Carlos Valderrama – Deportivo Cali (COL)
1986 – Antonio Alzamendi – River Plate (ARG)
1985 – Romerito – Fluminense (BRA)
1984 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)
1983 – Sócrates – Corinthians (BRA)
1982 – Zico – Flamengo (BRA)
1981 – Zico – Flamengo (BRA)
1980 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)
1979 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)
1978 – Mario Kempes – Valencia (ESP)
1977 – Zico – Flamengo (BRA)
1976 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1975 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1974 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1973 – Pelé – Santos (BRA)
1972 – Teófilo Cubillas – Alianza Lima (PER)
1971 – Tostão – Cruzeiro (BRA)
