🔝 NO TOPO DO CONTINENTE

Na final contra a Juventus, em 2016-17, o considerado 'gol da vitória' foi marcado por Casemiro. Quando a partida estava 1 a 1, o brasileiro acertou uma bomba de fora da área e contou com desvio para colocar o Real Madrid na frente do placar. Posteriormente, a vitória seria garantida com o segundo gol de Cristiano Ronaldo na partida e o tento de um ainda jovem Marco Asensio para virar goleada.