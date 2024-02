⚔️ CONFRONTOS:

⚽ Sparta Praga (RTC) x Liverpool (ING)

⚽ Roma (ITA) x Brighton (ING)

⚽ Freiburg (ALE) x West Ham (ING)

⚽ Milan (ITA) x Estrela Vermelha (SER)

⚽ Olympique de Marselha (FRA) x Villarreal (ESP)

⚽ Benfica (POR) x Rangers (ESC)

⚽ Sporting (POR) x Atalanta (ITA)

⚽ Qarabag (AZE) x Bayer Leverkusen (ALE)



A decisão da temporada 2023-24 da Europa League será realizada no dia 22 de maio. O palco será o Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda. Em 2011, Porto e Braga também decidiram a competição no estádio, e a equipe portuguesa saiu com o triunfo pelo placar mínimo, com gol de Falcao García.