Cruzeiro: qual o impacto financeiro da eliminação precoce na Copa do Brasil?

Com a queda precoce, o clube termina a participação na Copa do Brasil com apenas R$ 1,47 milhão no caixa - um "rombo" de R$ 7,455 milhões em relação ao objetivo inicial.



Veja os valores das cotas da Copa do Brasil para 2024:



1ª fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1.312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes)

2ª fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes)

3ª fase: R$ 2,205 milhões

Oitavas: R$ 3,465 milhões



Além de deixar de escapar os milhões distribuídos pela CBF, o Cruzeiro não terá a chance de faturar com bilheteria em eventuais jogos da Copa do Brasil no Mineirão.



Na edição de 2023, a Raposa disputou dois jogos como mandante - contra Náutico e Grêmio - e teve um lucro líquido de R$ 1.429.716,13 com a venda de ingressos.