Qual é o salário de Casemiro no Manchester United?

O volante Casemiro completa 32 anos nesta sexta-feira, 23 de fevereiro. Apesar da idade avançada para os parâmetros atuais do futebol mundial, o brasileiro segue com moral e é o jogador mais bem pago no elenco do Manchester United.



De acordo com o site Capology, especializado em finanças do esporte, Casemiro recebe um salário bruto anual de 18,2 milhões de libras, o que corresponde a R$ 115 milhões. Por mês, a remuneração bruta seria próxima a R$ 9,6 milhões.



