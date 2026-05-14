PSG, United e City monitoram Valverde após briga no Real Madrid

O futuro de Valverde no Real Madrid se tornou incerto após o desentendimento com Tchouaméni, que resultou na hospitalização do uruguaio com um traumatismo craniano. A briga, ocorrida no centro de treinamento de Valdebebas, chamou a atenção de vários gigantes europeus, que passaram a monitorar a situação do meio-campista de 27 anos.

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De acordo com o jornal "AS", clubes como Arsenal, Chelsea e Manchester City já demonstraram interesse no jogador em algum momento. O "Daily Mirror" noticiou que o Manchester United está preparando uma oferta pelo camisa 8 do Real Madrid. A necessidade de contratar meio-campistas de alto nível e a oportunidade de garantir uma vaga após o incidente levaram o clube a priorizar o uruguaio.

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O PSG também entrou na lista de pretendentes. Segundo o jornalista Marcos Benito, do programa "El Chiringuito", o clube francês já fez contato com pessoas próximas a Valverde para entender sua situação e avaliar a viabilidade de contratá-lo neste verão.

— O PSG deu um passo à frente, querendo saber o que aconteceu na discussão que ele teve com Tchouaméni e deixar claro que, se em algum momento ele desejar sair do Real Madrid, o PSG o receberá — afirmou Benito.

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O AS também confirmou o contato do PSG, informando que o telefonema ocorreu no último fim de semana. O clube francês quis apurar o contexto da situação após a briga com o francês.

Valverde quer ficar, mas Real pode ouvir ofertas

Apesar do assédio europeu, Valverde não tem intenção de deixar o Real Madrid. Segundo o AS e o El Chiringuito, o uruguaio quer retornar aos gramados (está afastado por dez a catorze dias devido ao corte na cabeça) e permanecer no clube. Ele inclusive sonha em ser o próximo capitão da equipe.

No entanto, tudo depende da decisão da diretoria merengue. Caso o Real Madrid opte por negociá-lo, o valor estimado da transação gira entre 80 e 120 milhões de euros, de acordo com as fontes consultadas pelos veículos espanhóis.

Valverde e Tchouaméni pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

O clube espanhol, por ora, aplicou apenas uma multa de 500 mil euros a cada um dos envolvidos na briga, sem sanções esportivas. A diretoria não comunicou oficialmente nenhuma intenção de venda, mas os clubes interessados acreditam que este é um bom momento para fazer uma proposta.

Além de PSG e Manchester United, o Manchester City também já abordou Valverde no passado. Segundo fontes do Etihad Stadium ouvidas pelo AS, a última sondagem aconteceu no verão passado, antes de o clube contratar Reijnders.

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