Sabah é bicampeão da Copa do Azerbaijão e alcança o doblete na temporada
Equipe tem o zagueiro Nogueira como destaque e faturou a Liga na última semana
- Matéria
- Mais Notícias
Defensor do Sabah, Nogueira conquistou o bicampeonato consecutivo da Copa do Azerbaijão após a vitória de sua equipe sobre o Zira por 2 a 1, na quarta-feira (13). Na semana anterior, o clube já havia vencido a Liga do Azerbaijão de forma inédita.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Fundado em 2017, o Sabah conquistou o primeiro título de sua história na temporada passada na Copa do Azerbaijão. A equipe de Nogueira volta a repetir o feito após uma partida dramática em que começou perdendo, mas virou a partida nos acréscimos para conquistar o 3º troféu de sua história.
- Não tenho palavras para descrever tudo o que vivi nessas duas temporadas aqui no Sabah. Vim para o Azerbaijão acreditando no projeto do clube e hoje estamos colhendo os frutos de tudo o que plantamos. O sonho de todo jogador é poder ganhar títulos e marcar seu nome na história do clube, e estou podendo realizar esse sonho. São dois anos aqui e três títulos conquistados, com o bi da Copa e a Liga, então com certeza tenho o sentimento de dever cumprido. Na Liga fomos consistentes no início ao fim, com um título incontestável, e na Copa também construímos um caminho sólido, vencendo uma final digna da competição, com emoção e entrega até o fim. Agora é desfrutar disso tudo
Com contrato se encerrando com o Sabah no fim da temporada, Nogueira ainda tem seu futuro indefinido. Desde que chegou, o brasileiro é titular absoluto na equipe comandada por Valdas Drambrauskas.
Sabah está classificado para a Champions League
Por conta dos resultados esportivos na temporada, o Sabah está classificado para disputar a próxima Champions League. No entanto, a equipe do Azerbaijão iniciará a competição nas eliminatórias preliminares em busca de uma vaga na fase de liga da competição.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias