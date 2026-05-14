Em fase morna na MLS, o LA Galaxy foi derrotado por 3 a 1 pelo Kansas City nesta quarta-feira (13). Apesar do resultado negativo, Gabriel Pec roubou os holofotes para si e fez um golaço, descontando no placar e marcando o gol solitário da equipe de Los Angeles. Nas redes sociais, os torcedores se dividiram: alguns elogiaram o brasileiro, outros demonstraram irritação com mais um revés da equipe.

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Na reta final da segunda etapa, quando o LA Galaxy já perdia por 3 a 0, Gabriel Pec dominou pelo lado direito, cortou para o meio e chutou de fora da área. A bola acertou o ângulo e marcou um golaço. Veja o vídeo:

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Veja a reação dos torcedores após o gol de Gabriel Pec:

Tradução: "O LA Galaxy marca um gol de consolação tardio. Gabriel Pec com um foguete para manter a sequência de gols viva. Ele tem três gols em seus últimos dois jogos com os G's"

Tradução: "Lá se vai o jogo sem sofrer gols. Chute insano do Gabriel Pec. 3-1 agora."

Tradução: "Nem dá pra ficar bravo com essa. Um inferno de um tiro."

Tradução: "Grande chute"

Tradução: "Wynder, Miller, Cerillo e Garces são policiais Keystone, eles não têm ideia. Vanney treina para o jogo de amanhã em vez de focar na mentalidade de hoje. Paintsil, Pec, Glesnes e nosso goleiro Marcinkowsky são os únicos jogadores que nos mantêm à tona em um navio que está afundando, mas o inevitável aconteceu."

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Tradução: "Não tenho certeza se Pec e Paintsil podem jogar juntos. Nos últimos jogos, notei Paintsil isolado na esquerda e, em vez disso, Pec tenta fazer tudo sozinho. Vi o número de vezes que Paintsil ficou lá com as mãos erguidas. Ainda assim, estamos perdendo para a defesa. Estamos marcando gol(s) a cada jogo."

Tradução: "Gabriel Pec foi o único que trabalhou hoje"

Tradução: "Pelo menos o Pec marcou um golaço"

Tradução: "Considerando todos os chutes errados que ele dá, ele ia eventualmente marcar um golazo e isso foi hoje. Agora, de volta aos chutes errados pelo resto da temporada."

Tradução: "é, um pouco tarde para isso"

Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

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