Lenda do Real Madrid afirma: ‘Tenho medo da falência’

O ex-jogador Gareth Bale, multicampeão pelo Real Madrid, admitiu que passou por uma grande preocupação após a aposentadoria. Longe dos gramados desde 2023, o galês contou que histórias de atletas que desperdiçaram fortunas após pendurarem as chuteiras o marcaram profundamente, e temia chegar à falência.

— Sempre foi algo que me assustou. Você lê matérias sobre esportistas que encerram sua carreiras e acabam na falência — afirmou Bale, em entrevista ao "Front Office Sports".

Em sua passagem pelo Real Madrid, Bale faturou 28,8 milhões de libras (cerca de R$ 206 milhões) anuais, e chegou a receber 554 mil de libras (aproximadamente R$ 4 milhões) por semana no clube espanhol, em 2016. Para o ex-jogador, grandes estrelas do futebol se acostumam a uma vida de luxo, e muitas vezes não conseguem administrar o dinheiro ganho depois que deixam o futebol. No seu caso, a preocupação com o futuro sempre esteve presente.

— Muito não sabem como administrar o dinheiro, como lidar com essas coisas. Muitos atletas vivem uma vida de luxo, algo que eu tentei não fazer. Sempre prestei atenção em como seria a vida depois do futebol — seguiu.

Gareth Bale em ação pelo Real Madrid (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

Gareth Bale fez história no Real Madrid

Bale foi um dos grandes craques da vitoriosa história do Real Madrid. Após chegar ao clube em 2013 vindo do Tottenham, o jogador fez 258 partidas pelos Merengues, com 106 gols e 67 assistências. O galês conquistou 16 títulos pelo Real, incluindo cinco Champions League. Ele fez parte do histórico trio BBC - Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

Bale se aposentou em 2023 quando jogava pelo Los Angeles FC, time que pertenceu ao grupo de Flamengo e Chelsea no Mundial de Clubes dois anos depois.

