Onde Assistir

PSG x Strasbourg: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Ligue 1

Confira as principais informações do duelo válido pela oitava rodada

Avatar
Lance!
Paris (FRA)
Dia 16/10/2025
14:40
PSG x Strasbourg: onde assistir pela Ligue 1 (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraPSG x Strasbourg: onde assistir pela Ligue 1 (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

PSG e Strasbourg terão os caminhos cruzados pela oitava rodada da Ligue 1. A partida será realizada nesta sexta-feira (17), às 15h45 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA). O jogo terá transmissão do Disney+, CazéTV e Prime Video. ➡️Clique para assistir no Disney+

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

PSG-escudo-onde-assistir
PSG
strasbourg
STR
8ª rodada
Ligue 1
Data e Hora
Sexta-feira, 17 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Parc des Princes, em Paris (FRA)
Árbitro
Clément Turpin
Onde assistir

Líder do Campeonato Francês com 16 pontos, o PSG entra em campo diante de sua torcida para seguir na ponta da tabela. A equipe perdeu apenas um jogo na competição, contra o Olympique de Marseille, empatou com o Lille e venceu os outros cinco confrontos.

O Strasbourg chegou com força na Ligue 1. Atualmente, ocupa a terceira colocação, com 15 pontos e três vitórias nos últimos cinco jogos. Uma vitória contra o Paris Saint-Germain coloca a equipe na liderança da competição.

Tudo sobre o jogo entre PSG e Strasbourg (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
PSG 🆚 Strasbourg
8ª rodada — Campeonato Francês
📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) CazéTV (YouTube) e Prime Video (streaming)
🕴️Arbitragem: Clément Turpin

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paris Saint-Germain (Técnico: Luis Enrique)
Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho e Nuno Mendes; Lee Kang-in, Warren Zaire-Emery e Vitinha; Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou e Gonçalo Ramos.

Strasbourg (Técnico: Liam Rosenior)
Mike Penders; Guéla Doué, Lucas Hogsberg, Ismael Doukoure e Abdoul Ouattara; Valentin Barco e Samir El Mourabet; Godo Marcial, Félix Lemaréchal e Diego Moreira; Joaquin Panichelli.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTA
Jogadores do PSG em comemoração no terceiro gol da vitória por 4 a 0 na Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

