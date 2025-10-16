PSG x Strasbourg: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Ligue 1
Confira as principais informações do duelo válido pela oitava rodada
PSG e Strasbourg terão os caminhos cruzados pela oitava rodada da Ligue 1. A partida será realizada nesta sexta-feira (17), às 15h45 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA). O jogo terá transmissão do Disney+, CazéTV e Prime Video. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Líder do Campeonato Francês com 16 pontos, o PSG entra em campo diante de sua torcida para seguir na ponta da tabela. A equipe perdeu apenas um jogo na competição, contra o Olympique de Marseille, empatou com o Lille e venceu os outros cinco confrontos.
O Strasbourg chegou com força na Ligue 1. Atualmente, ocupa a terceira colocação, com 15 pontos e três vitórias nos últimos cinco jogos. Uma vitória contra o Paris Saint-Germain coloca a equipe na liderança da competição.
Tudo sobre o jogo entre PSG e Strasbourg (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
PSG 🆚 Strasbourg
8ª rodada — Campeonato Francês
📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) CazéTV (YouTube) e Prime Video (streaming)
🕴️Arbitragem: Clément Turpin
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Paris Saint-Germain (Técnico: Luis Enrique)
Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho e Nuno Mendes; Lee Kang-in, Warren Zaire-Emery e Vitinha; Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou e Gonçalo Ramos.
Strasbourg (Técnico: Liam Rosenior)
Mike Penders; Guéla Doué, Lucas Hogsberg, Ismael Doukoure e Abdoul Ouattara; Valentin Barco e Samir El Mourabet; Godo Marcial, Félix Lemaréchal e Diego Moreira; Joaquin Panichelli.
