‘Não sei quando jogará novamente’, diz técnico sobre Bola de Ouro

O preço por uma temporada histórica tem cobrado caro do PSG. O time de Luis Enrique sofre com uma onda de lesões no início de 2025/26, e entre as baixas está o principal nome do elenco: Ousmane Dembélé, atual vencedor da Bola de Ouro. Questionado sobre a recuperação do atacante, o treinador espanhol foi direto: ainda não há previsão de retorno.

Durante entrevista coletiva antes do confronto contra o Strasbourg, Luis Enrique admitiu que não sabe quando Dembélé ou outros lesionados poderão voltar a atuar. Segundo o técnico, a prioridade é preservar a integridade física dos atletas, sem precipitar retornos.

– Não sei quando Dembélé ou outros jogadores lesionados poderão jogar novamente. Normalmente, somos uma comissão técnica que tenta não arriscar a saúde dos jogadores. Mas as lesões fazem parte do futebol de alto nível e temos que aceitar isso – afirmou o treinador.

Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)

Além de Dembélé, o PSG tem enfrentado um longo período de baixas que inclui nomes como Marquinhos, Kvaratskhelia, Doué, Rúben Neves, Fabian Ruiz, Barcola e Mayulu. Mesmo assim, a equipe mantém a liderança da Ligue 1 e ocupa a terceira colocação na Champions League.

Apesar de Dembélé ser baixa, outros astros estão retornando ao PSG

Entre as boas notícias, Luis Enrique confirmou que Marquinhos e Désiré Doué estão próximos de retornar aos gramados. O treinador explicou que ambos treinaram com o grupo e devem ser avaliados até momentos antes da partida.

– Hoje teremos o primeiro e o último treino da semana com todos os jogadores, e precisamos vê-los e conversar com eles para saber como estão se sentindo. Mas é uma boa notícia saber que estão prontos – disse o espanhol.

Questionado se o retorno de peças importantes marca o início de uma nova fase da temporada, Luis Enrique preferiu conter o otimismo:

– Não sei o que acontecerá no futuro. Lidaremos com os aspectos positivos e negativos. Não posso garantir o número de feridos no futuro – afirmou Luis Enrique.

Por fim, o técnico também comentou o caso envolvendo Bradley Barcola, alvo de um impasse entre o PSG e a Federação Francesa sobre sua condição física. Enrique preferiu encerrar o assunto

– Não me interessa. Sempre há barulho em torno dos grandes times, o tempo todo. Muitas pessoas falam sobre coisas diferentes. O que me importa é o nível do time, dos jogadores e a saúde deles – finalizou o comandante.

Mesmo lidando com ausências importantes, o PSG entra em campo nesta sexta-feira (20h45, de Brasília) diante do Strasbourg, em busca de mais uma vitória antes de retomar a campanha europeia contra o Bayer Leverkusen, pela Champions League.

