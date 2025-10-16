Manchester City lança uniforme com chip NFC no escudo; entenda

Uniforme tecnológico. O Manchester City lançou, na última quarta-feira, uma nova linha de roupas com um chip NFC integrado ao escudo do clube. Trata-se de uma edição especial, e a função do chip NFC é permitir, pelo smartphone, acesso a conteúdos exclusivos nos sites do clube, da EA Sports e da Puma, fornecedora de material esportivo da equipe inglesa.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- O futebol está evoluindo, e assim também estão as formas como os torcedores se conectam com seu clube. Esta colaboração estabelece um novo padrão de inovação no design de uniformes - unindo o físico, o digital e o emocional - explicou Marco Mueller, diretor sênior de gestão de linha de produtos de vestuário de performance da Puma. E ele completou:

- O projeto começou em dezembro de 2023, quando as três marcas se uniram para cocriar um uniforme com a intenção de borrar as linhas entre o jogo digital e o campo real. O resultado é um produto único que realmente ultrapassa os limites do design de uniformes.

continua após a publicidade

O novo uniforme do Manchester City também vai estar no jogo FC 26, da EA Sports. Isso a partir de 24 de outubro, nos modos Kick Off, Carreira e Club, além do Football Ultimate Team (FUT). Neste último caso, de 19 de novembro de 2025 a 19 de janeiro de 2026.

Haverá duas janelas para os torcedores se inscrevam e acessarem as recompensas do jogo por meio do escudo NFC. São opções receber o uniforme no FUT, itens personalizados no Clubs e escolhas exclusivas de jogadores emprestados do City: até o dia 10 de novembro ou, na segunda janela, entre 11 de novembro e 10 de janeiro do ano que vem.

continua após a publicidade

O uniforme será usado pelo time masculino principal do Manchester City em algumas partidas fora de casa da Champions League, estreando contra o Villarreal, em 21 de outubro. A equipe feminina vai usar em jogos domésticos.