Al-Fayha e Al-Ittihad: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Saudita
Confira as principais informações do duelo válido pela quinta rodada
Al-Fayha e Al-Ittihad terão os caminhos cruzados pela quinta rodada do Campeonato Saudita. A partida será realizada nesta sexta-feira (17), às 12h05 (de Brasília), no Al Majma'ah Sport City (SAU). O jogo terá transmissão da BandSports e do Canal GOAT.
Ficha do jogo
O Al-Fayha chega para o confronto em momento de oscilação. Atualmente, a equipe ocupa a nona colocação do Campeonato Saudita, mas venceu o último confronto contra o Al-Najma.
O Al-Ittihad, por outro lado, está na terceira posição e pode alcançar a ponta da tabela do Sauditão. A equipe liderada por Karim Benzema é a atual campeã da liga, mas vem de duas derrotas consecutivas, pelo campeonato nacional e Champions da Ásia.
Tudo sobre o jogo entre Al-Fayha e Al-Ittihad (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Fayha 🆚 Al-Ittihad
5ª rodada — Saudi Pro League
📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de outubro, às 12h05 (de Brasília)
📍 Local: Al Majma'ah Sport City (SAU)
👁️ Onde assistir: BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: Clément Turpin (França)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (França), Benjamin Pages (França) e François Letexier (França)
📺 VAR: Bastien Dechepy e Bram Van Driessche (Bélgica)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
