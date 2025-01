O técnico Carlo Ancelotti falou sobre seu futuro no Real Madrid após rumores sobre uma possível saída do Real Madrid ao fim desta temporada. Durante coletiva nesta terça-feira, o comandante desmentiu as informações que estava insatisfeito no clube e queria deixar o time antes mesmo do fim do seu vínculo.

- Quero deixar bem claro: nunca vou escolher o momento em que devo deixar o Real Madrid, não sou eu quem decide isso. Nunca serei eu a decidir quando deixar o Real Madrid. Eu não decidi deixar o Real Madrid de jeito nenhum…

Além disso, o italiano ressaltou que deseja cumprir seu contrato com a equipe juntamente ao presidente Florentino Pérez, que foi reeleito recentemente. Ancelotti também demonstrou admiração pelos torcedores e pela mídia, negando qualquer boato sobre desavenças.

- Espero ficar por mais quatro anos, assim como o presidente Florentino Pérez (recentemente reeleito). Seria perfeito para fazermos uma grande despedida juntos em 2029! Sinto-me amado por todos aqui no Real Madrid. Clube, fãs, também pela mídia…

Na temporada 2024/25, o comandante é apontado pela imprensa espanhola como um dos principais alvos pela crise interna do clube. Desta forma, o futuro de Ancelotti no Real Madrid se tornou uma das principais incógnitas da temporada.

No entanto, a equipe mantém bons resultados em campo, como a liderança da La Liga, com 46 pontos, após o término do primeiro turno, o que diminui a pressão sobre o italiano.

Outro tema abordado na coletiva de imprensa foi a presença do Real Madrid no mercado da bola. Ancelotti foi questionado se sente 'inveja' de ver clubes, como o Manchester City, gastando grandes quantias para reforçar o elenco.

O time inglês anunciou o zagueiro Vitor Reis, que pertencia ao Palmeiras, em uma negociação avaliada em 37 milhões de euros (aproximadamente R$ 230 milhões).

- Não (sinto inveja), de jeito nenhum! Temos um time muito bom. Veja a temporada passada, por exemplo. Perdemos jogadores, mas foi uma temporada ainda mais competitiva. Isso pode acontecer novamente nesta temporada.

Títulos de Ancelotti no Real Madrid

Ancelotti está em sua segunda passagem pelo Real Madrid — a primeira aconteceu entre 2013 e 2015. No clube desde 2021, o italiano conquistou dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha, duas Copas do Rei, três Supercopas da Uefa, além de três Champions League e três Mundiais de Clubes. Nesta temporada, italiano chegou a 15 títulos com a equipe espanhola, superando Miguel Muñoz, com 14, na história dos merengues.