A temporada 2024/25 será a última de Carlo Ancelotti no comando técnico do Real Madrid. Apesar de ter contrato até junho de 2026, o italiano não ficará no clube. A informação foi divulgada pelo programa "Radioestadio Noche da Onda Cero" nesta segunda-feira (20), e confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano.

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026. No entanto, o técnico definiu que não irá cumprir o vínculo até o final, marcando o fim de uma era vitoriosa no clube madrilenho sob sua liderança.

Na temporada 2024/25, Ancelotti é apontado pela imprensa espanhola como um dos principais alvos pela crise interna do Real Madrid. Porém, o clube mantém bons resultados em campo, como a liderança da La Liga, com 46 pontos, após o término do primeiro turno.

Títulos

Ancelotti está em sua segunda passagem pelo Real Madrid — a primeira aconteceu entre 2013 e 2015. No clube desde 2021, o italiano conquistou dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha, duas Copas do Rei, três Supercopas da UEFA, além de três Champions League e três Mundiais de Clubes. Nesta temporada, italiano chegou a 15 títulos com a equipe espanhola, superando Miguel Muñoz, com 14, na história dos merengues.

