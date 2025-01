Apontado como substituto de Ancelotti, Xabi Alonso se declara ao Real Madrid

Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid desde a temporada 2021, não deve permanecer no clube após o final da temporada 2024-25. Com a incerteza sobre o nome apontado para sucessor ao cargo do italiano, o nome de Xabi Alonso, atual treinador do Bayer Leverkusen, é altamente considerado, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

A identificação de Xabi Alonso com o Real Madrid não é novidade, afinal, quando jogador, o espanhol vestiu a camisa dos Blancos por cinco temporadas completas e fui multicampeão. Em entrevista coletiva anterior ao duelo da equipe alemã diante do Atlético de Madrid, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League, o treinador reafirmou o carinho pelos Merengues, mas evitou projetar o futuro.

— O tempo passa, mas o amor perdura e essa relação (com o Real Madrid) é inesquecível. O vínculo é muito forte, foi uma fase muito bonita como jogador. Foram anos intensos. Não posso dizer nada (sobre o interesse do Real Madrid), estamos no meio de uma temporada e todos os clubes têm objetivos. O Atlético tem, o Real Madrid também tem e eu estou aqui no Bayer Leverkusen pensando em alcançá-los. O jogo de amanhã é muito importante para as duas equipes e eu estou focado nisso.

Protagonista de uma temporada histórica pelo Leverkusen em 2023-24, Xabi Alonso foi considerado para o cargo de treinador em alguns gigantes europeus, como Barcelona e Bayern de Munique, mas seguiu cumprindo contrato com a equipe alemã. Em outubro, o jornal alemão Bild noticiou que o comandante tem uma cláusula contratual vigente desde junho de 2024 que permite rescisão em caso de negociações com Liverpool, Real Madrid ou Bayern de Munique.

Em Madri, o ciclo de Carlo Ancelotti parece próximo do final. Na temporada 2024/25, o comandante é apontado pela imprensa espanhola como um dos principais alvos pela crise interna do Real Madrid. Porém, o clube mantém bons resultados em campo, como a liderança da La Liga, com 46 pontos, após o término do primeiro turno.

Presente e possível futuro na carreira de Xabi Alonso, Bayer Leverkusen e Real Madrid têm compromissos importantes pela sétima rodada da fase de liga da Champions League. Enquanto os alemães encaram o Atlético de Madrid, nesta terça-feira (21), visando garantir uma vaga direta às oitavas de final, os espanhóis enfrentam o RB Salzburg, na quarta (22), buscando afastar o fantasma da eliminação na primeira fase da competição.

