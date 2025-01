Vitor Reis é anunciado pelo Manchester City e projeta trabalho com Guardiola: ‘Algo que todo jovem quer’

O Manchester City oficializou na manhã desta terça-feira (21) a contratação de Vitor Reis, ex-zagueiro do Palmeiras. Cria da Academia, o jogador assinou contrato com a equipe dirigida por Pep Guardiola até 2029.

Negociado por 37 milhões de euros (aproximadamente R$ 230 milhões) fixos com o clube inglês, Vitor Reis superou Lucas Beraldo, ex-São Paulo, que foi vendido por 20 milhões de euros, e tornou-se o defensor mais caro do futebol brasileiro.

Apesar da intenção do Palmeiras de manter o atleta para a disputa do Mundial de Clubes, realizado entre junho e julho nos Estados Unidos, Reis estará à disposição do City na segunda metade do calendário europeu e comemorou a oportunidade de trabalhar com Guardiola.

– Trabalhar com Pep Guardiola é algo que todo jovem jogador quer, e sei que ele poderá ajudar a me tornar o melhor jogador que eu puder ser – revelou Vitor Reis.

Cria da Academia, Vitor Reis chegou ao Palmeiras ainda em 2016, aos 10 anos de idade. Destaque, o jogador pulou etapas e estreou no profissional na última temporada, quando atuou em 22 jogos e contribuiu com dois gols.

– Estou aqui desde os 10 anos de idade. Muitas pessoas acham que foi muito rápida essa minha trajetória, mas foi muita luta. O Palmeiras já se tornou minha casa, minha segunda família, e eu só tenho a agradecer. Me sinto muito feliz por saber que agora vou jogar em outro excelente time, de muita qualidade, assim como é o Palmeiras – completou.

Vitor Reis durante partida pelo Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Com a saída de Vitor Reis, o Palmeiras retorna ao mercado em busca de uma reposição para o setor defensivo. A contratação de um zagueiro, preferencialmente canhoto, é um pedido de Abel Ferreira, que conta com os titulares Gustavo Gómez e Murilo, além de Naves e Benedetti como opções.

Veja texto de despedida de Vitor Reis do Palmeiras

Obrigado, Sociedade Esportiva Palmeiras, pela honra e oportunidade de defender as suas cores por tantos anos. Muito feliz e realizado por tudo que vivi dentro do clube, deixo aqui meus agradecimentos a todos os profissionais que me ajudaram nessa história. Para sempre, lembrarei dos momentos e aprendizados que fizeram parte da minha formação como atleta e ser humano. Sentirei saudade do apoio e carinho da torcida alviverde, e mesmo distante, continuo torcendo e desejando o melhor do mundo ao Palmeiras e a todos os profissionais.