Ancelotti rebate críticas ‘exageradas’ ao Real Madrid na temporada

O Real Madrid goleou o Las Palmas por 4 a 1 neste domingo (19) e assumiu a liderança isolada do campeonato espanhol na temporada, com 46 pontos conquistados. Após o resultado contundente no Santiago Bernabéu, o treinador da equipe, Carlo Ancelotti, avaliou o nível de futebol apresentado pelos comandados e ainda deixou um recado aos críticos.

Questionado se o Real Madrid apresentava o melhor futebol de La Liga, o italiano evitou cravar uma resposta, mas deixou um recado aos que diziam que a equipe desempenhava mal.

— Eu não quero dizer que somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Nós tentamos jogar futebol de acordo com a qualidade de nossos jogadores. Eu estava escutando que o Real Madrid jogava mal e agora somos líderes de La Liga - afirmou o técnico.

Além disso, Ancelotti afirmou que as críticas ao futebol apresentado pela equipe nos últimos meses estavam acima do tom necessário. Em sequência de quatro vitórias seguidas por La Liga, o Real Madrid demonstra estar em uma crescente na metade final da temporada, e agora lidera a corrida pelo título espanhol.

O grande nome do resultado em Madri foi Kylian Mbappé, que participou ativamente dos quatro gols do Real Madrid. Com os dois gols anotados, o francês chega a 12 na competição e ultrapassou Raphinha na segunda colocação da artilharia. Após a atuação, Ancelotti afirmou que o camisa nove é o melhor da posição em atividade atualmente.

Rodrygo e Kylian Mbappé comemoram remontada do Real Madrid contra o Las Palmas, por La Liga (Foto: Javier Soriano/AFP)

O que vem por aí?

Agora, o Real Madrid se prepara para encarar o RB Salzburg, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League, na quarta (22). Do outro lado, o Las Palmas enfrenta o Osasuna, pela 21ª rodada de La Liga, na sexta-feira (24).

