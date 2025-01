Com a possível saída de Carlo Ancelotti do comando do Real Madrid, surgem os rumores de quem será o substituto do treinador no comando da equipe. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, a diretoria já definiu o favorito ao cargo: Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen.

Ex-jogador do clube, o espanhol chamou a atenção dos merengues devido às recentes atuações do seu time. Até o momento, a equipe conquistou 20 vitórias em 28 jogos e tem apenas duas derrotas. Xabi Alonso chegou ao Leverkusen em 2022 e conquistou a Bundesliga na última temporada.

Como jogador, o ex-volante e possível substituto de Ancelotti defendeu as cores do Real Madrid entre 2009 e 2014. Com o clube, conquistou duas edições da Copa do Rei, uma de La Liga, uma de Supercopa da Espanha e uma de Champions League.

Xabi Alonso é o favorito como substituto de Ancelotti (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026. No entanto, o técnico definiu que não irá cumprir o vínculo até o final, marcando o fim de uma era vitoriosa no clube madrilenho sob sua liderança.

Na temporada 2024/25, Ancelotti é apontado pela imprensa espanhola como um dos principais alvos pela crise interna do Real Madrid. Porém o clube mantém bons resultados em campo, como a liderança da La Liga, com 46 pontos, após o término do primeiro turno.

Títulos de Ancelotti pelo Real Madrid

Ancelotti está em sua segunda passagem pelo Real Madrid — a primeira aconteceu entre 2013 e 2015. No clube desde 2021, o italiano conquistou dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha, duas Copas do Rei, três Supercopas da Uefa, além de três Champions League e três Mundiais de Clubes. Nesta temporada, italiano chegou a 15 títulos com a equipe espanhola, superando Miguel Muñoz, com 14, na história dos merengues.